Каррера: «У Дзюбы есть все качества, чтобы добиться успеха в «Црвене Звезде»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Дзюба – очень хороший нападающий. Он знает, как играть в футбол, забивает голы и является лидером, так что у него есть все качества, чтобы добиться успеха в «Црвене Звезде».

Всe зависит от того, как тренер хочет играть. Артeм будет играть!» – сказал Каррера.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

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