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Каррера: «У Дзюбы есть все качества, чтобы добиться успеха в «Црвене Звезде»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Дзюба – очень хороший нападающий. Он знает, как играть в футбол, забивает голы и является лидером, так что у него есть все качества, чтобы добиться успеха в «Црвене Звезде».

Всe зависит от того, как тренер хочет играть. Артeм будет играть!» – сказал Каррера.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13763

    NewLife 2 часа назад

    Да уж, звездить зюба мастак.

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