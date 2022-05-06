Геркус – об отстранении России: «Нам надо умудриться сохранить соревновательность и интерес публики»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о развитии российского футбола.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Нам нужно сохранить качественные соревнования и не растерять то, что есть. Безусловно, мы лишились очень важного европейского измерения. Всегда было важно знать, как наши клубы выглядят на фоне сильных клубов вне системы.

Сейчас нам надо умудриться сохранить соревновательность, сохранить интерес публики без европейского измерения, чем-то это восполнить. Возможно, как уже сказали, нужно расширить РПЛ, в том числе географически.

Вместо 16 команд сделать 18. Скорее всего, это будут две региональные команды. Нужно организовать их вступление в РПЛ и их выступления таким образом, чтобы это привлекало людей в регионах. Нужно делать акцент на маркетинг — заниматься привлечением футбола для широкой публики. Особенно в регионах.

Можно через это развивать Кубок России, создавать дополнительные активности. Нужно дальше развивать РПЛ. Возможно, нужно создать новый турнир, о чем также ведутся разговоры. Он может заместить пропавшие еврокубки.

Сборной нужно искать соперников в товарищеских матчах», – сказал Геркус.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?