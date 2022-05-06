Габулов: «Мне не грозит отстранение от футбольной деятельности»

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал возможное отстранение от футбольной деятельности.
- После матча против «Уфы» (1:1) функционер зашел в судейскую комнату, где эмоционально обсуждал с рефери спорные моменты.
- КДК может наказать «Химки» матчем без зрителей или игрой на нейтральном поле за поведение Габулова.
- Вчера Габулов покинул пост гендиректора клуба.
«Нет, мне не грозит отстранение от футбольной деятельности и этот вопрос рассматриваться на КДК не будет», — заявил Габулов.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: РБК Спорт