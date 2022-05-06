Габулов: «Мне не грозит отстранение от футбольной деятельности»

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал возможное отстранение от футбольной деятельности.

После матча против «Уфы» (1:1) функционер зашел в судейскую комнату, где эмоционально обсуждал с рефери спорные моменты.

КДК может наказать «Химки» матчем без зрителей или игрой на нейтральном поле за поведение Габулова.

Вчера Габулов покинул пост гендиректора клуба.

«Нет, мне не грозит отстранение от футбольной деятельности и этот вопрос рассматриваться на КДК не будет», — заявил Габулов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?