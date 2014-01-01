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Габулов: «Мне не грозит отстранение от футбольной деятельности»

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал возможное отстранение от футбольной деятельности.

  • После матча против «Уфы» (1:1) функционер зашел в судейскую комнату, где эмоционально обсуждал с рефери спорные моменты.
  • КДК может наказать «Химки» матчем без зрителей или игрой на нейтральном поле за поведение Габулова.
  • Вчера Габулов покинул пост гендиректора клуба.

«Нет, мне не грозит отстранение от футбольной деятельности и этот вопрос рассматриваться на КДК не будет», — заявил Габулов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: РБК Спорт

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