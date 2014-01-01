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Агент Мишкича: «У Даниэля много предложений, но его приоритет – остаться в России»

Ромео Филипович, агент полузащитника «Урала» Даниэля Мишкича, высказался о будущем своего клиента.

— Пока слишком рано думать о следующем сезоне, но в контракте Даниэля прописана опция продления еще на один год.

Пока все идет хорошо, команда показывает позитивные результаты в последних матах, так что нужно дождаться окончания сезона и посмотреть, останется ли «Урал» в Премьер-лиге. Все зависит от этого. Но, несомненно, в первую очередь о будущем мы будем говорить именно с «Уралом».

— Сам Даниэль хочет остаться в «Урале», если команда сохранит прописку в Премьер-Лиге?

— Да, сто процентов. Он очень счастлив в «Урале», эта команда — наш первый выбор.

— Есть ли предложения по Мишкичу от других клубов?

— Да, и довольно много. Люди звонят буквально каждый день, интересуются Мишкичем, потому что видят — он играет хорошо, в последних матчах забил два мяча.

В том числе, есть интерес и от российских команд, он играет в этой стране уже четыре года, и все его хорошо знают. Для Даниэля приоритет — остаться в России.

  • Мишкич провел 18 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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