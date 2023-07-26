Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Мишкич остался в «Урале», несмотря на предложения из Европы

    Мишкич остался в «Урале», несмотря на предложения из Европы

    Футболист «Урала» Даниэль Мишкич рассказал, что перед продлением контракта с клубом у него были предложения из Европы.

    «До того, как я продлил контракт с «Уралом», мной действительно интересовались в Европе. На меня выходили клубы из Италии, Греции и родной Хорватии, но названия команд не раскрою.

    Был большой интерес, и он будет всегда, но мне и моей семье нравится жить в Екатеринбурге. Мы живем в России уже пять лет, в этой стране для моих близких есть абсолютно все, а меня, как футболиста, устраивает РПЛ – это чемпионат хорошего уровня. Именно поэтому я принял решение остаться в «Урале», – сказал Мишкич.

    • Контракт 29-летнего хорвата действует до 2025 года.
    • Полузащитник стоит 1,2 миллиона евро.
    • Мишкич в России 5 лет.

    Новости по теме
    Галактионов раскрыл секрет результативности Тикнизяна: у защитника 2 гола в 2 матчах 1
    Дзюба – журналистам: «Банда Гарри Поттеров»
    Fonbet Кубок России. «Локомотив» победил «Урал» (2:1), уступая по ходу матча
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 