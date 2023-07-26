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  • Мишкич остался в «Урале», несмотря на предложения из Европы

Мишкич остался в «Урале», несмотря на предложения из Европы

26 июля 2023, 19:56
1

Футболист «Урала» Даниэль Мишкич рассказал, что перед продлением контракта с клубом у него были предложения из Европы.

«До того, как я продлил контракт с «Уралом», мной действительно интересовались в Европе. На меня выходили клубы из Италии, Греции и родной Хорватии, но названия команд не раскрою.

Был большой интерес, и он будет всегда, но мне и моей семье нравится жить в Екатеринбурге. Мы живем в России уже пять лет, в этой стране для моих близких есть абсолютно все, а меня, как футболиста, устраивает РПЛ – это чемпионат хорошего уровня. Именно поэтому я принял решение остаться в «Урале», – сказал Мишкич.

  • Контракт 29-летнего хорвата действует до 2025 года.
  • Полузащитник стоит 1,2 миллиона евро.
  • Мишкич в России 5 лет.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Мишкич Даниэль
Комментарии (1)
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zigbert
1690462929
Ну а какие могут быть предложения? Какие нибудь второсортные клубы.
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