Мостовой – о вылете «Лейпцига» из Лиги Европы: «Слишком рано начали поднимать Тедеско»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на поражение «РБ Лейпциг» от «Рейнджерс» (1:3) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

«Слишком рано начали поднимать Тедеско. Все кричали, что он выйдет в финал. А в итоге проиграл «Рейнджерс», который в финалах больших турниров был лет 15 назад. Но вот теперь обыграли «Лейпциг» Тедеско.

Тедеско пришел в хорошую команду, она и до него несколько лет играла в Лиге чемпионов. Так что пока перестановки ничего хорошего не принесли», – сказал Мостовой.

«РБ Лейпциг» уступил «Рейнджерс» со счетом 2:3 по сумме двух встреч.

Шотландская команда дошла до финала еврокубка впервые с 2008 года. Тогда было поражение от «Зенита» в Кубке УЕФА.

Тедеско с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак». В тот период Мостовой неоднократно критиковал немца.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?