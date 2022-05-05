Реднапп – об Агаларове в «Ньюкасле»: «Похоже на бред. Кто это такой?»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп прокомментировал информацию об интересе «Ньюкасла» к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

«Агаларов? Не имею ни малейшего представления, кто это такой, никогда о нем слышал. Подобная новость похожа на бред.

Учитывая ситуацию с российскими спортсменами, сложившуюся на данный момент, я не уверен, что английскому клубу в принципе могут позволить привезти футболиста из России. Это будет сложно, я не очень верю в такой вариант развития событий.

В клубе появилось много денег, нет сомнений, что летом они будут тратить серьезные суммы. Верю, что в следующем сезоне они изо всех сил будут пытаться закрепиться в топ-6. И подобный ход с покупкой Агаларова был бы для «Ньюкасла» весьма рискованным предприятием», – сказал Реднапп.

В этом сезоне РПЛ форвард «Уфы» забил 18 голов в 26 матчах.

Он лучший бомбардир лиги.

Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.

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