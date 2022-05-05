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  • Реднапп – об Агаларове в «Ньюкасле»: «Похоже на бред. Кто это такой?»

Реднапп – об Агаларове в «Ньюкасле»: «Похоже на бред. Кто это такой?»

5 мая 2022, 16:34
9

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп прокомментировал информацию об интересе «Ньюкасла» к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

«Агаларов? Не имею ни малейшего представления, кто это такой, никогда о нем слышал. Подобная новость похожа на бред.

Учитывая ситуацию с российскими спортсменами, сложившуюся на данный момент, я не уверен, что английскому клубу в принципе могут позволить привезти футболиста из России. Это будет сложно, я не очень верю в такой вариант развития событий.

В клубе появилось много денег, нет сомнений, что летом они будут тратить серьезные суммы. Верю, что в следующем сезоне они изо всех сил будут пытаться закрепиться в топ-6. И подобный ход с покупкой Агаларова был бы для «Ньюкасла» весьма рискованным предприятием», – сказал Реднапп.

  • В этом сезоне РПЛ форвард «Уфы» забил 18 голов в 26 матчах.
  • Он лучший бомбардир лиги.
  • Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Уфа Ньюкасл Агаларов Гамид Реднапп Гарри
Комментарии (9)
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Skull_Boy
1651757965
Реально бред
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acor94
1651758269
Ренднапп и Павлбченко не знал, хотя тот у него в команде играл)))
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Беспонтий
1651758746
гамидов папа тоже теперь не знает реднаппа и испытывает к нему личную неприязнь
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neim
1651758794
Как можно не знать протеже самого Газиэова, это ведь великий и страшный Гамид, которого мечтают заполучить не только в АПЛ, но даже и в самой России, все клубы , без исключения, прямо спят и видят ...
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Snek
1651760156
Опять Гарри похмелиться забыл. Тут аналогично, а в Ньюкасле вообще знают кто такой Реднапп?
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Bozigit
1651761065
Спорт вне политики
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BRO_football
1651769949
Так и есть. Это бред российских футбольных СМИ. По классике, начинают вкидывать инсайды о том, что якобы российскими игроком кто-то интересуется заграницей. А всё для того, чтобы перед условным Зенитом набить цену игроку и продать подороже. Вот увидите, Ньюкасл это ещё только начало.
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моэм
1651775517
Касаемо Реднаппа , так он сам не всегда себя помнит и все знают почему ... кстати в Англии действует закон о недопуске футболистов не имеющих определённого процента сыгранных матчей за сборную ...автор или не знает этого , или не помнит , как и Гарри , будучи с бодуна после вчерашнего .
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