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Реднапп – об Агаларове в «Ньюкасле»: «Похоже на бред. Кто это такой?»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп прокомментировал информацию об интересе «Ньюкасла» к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

«Агаларов? Не имею ни малейшего представления, кто это такой, никогда о нем слышал. Подобная новость похожа на бред.

Учитывая ситуацию с российскими спортсменами, сложившуюся на данный момент, я не уверен, что английскому клубу в принципе могут позволить привезти футболиста из России. Это будет сложно, я не очень верю в такой вариант развития событий.

В клубе появилось много денег, нет сомнений, что летом они будут тратить серьезные суммы. Верю, что в следующем сезоне они изо всех сил будут пытаться закрепиться в топ-6. И подобный ход с покупкой Агаларова был бы для «Ньюкасла» весьма рискованным предприятием», – сказал Реднапп.

  • В этом сезоне РПЛ форвард «Уфы» забил 18 голов в 26 матчах.
  • Он лучший бомбардир лиги.
  • Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +1756

    Bozigit 13 минут назад

    Спорт вне политики

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    Рейтинг: +4075

    Snek 28 минут назад

    Опять Гарри похмелиться забыл.
    Тут аналогично, а в Ньюкасле вообще знают кто такой Реднапп?

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    Рейтинг: +10061

    Alekxei Z. 44 минуты назад

    Бомбардир , а стоит вообще всякий бред выкладывать ?
    Худо -бедно парень лучший бомбардир РПЛ , а здесь его в говне утопят.
    Оставьте его в покои, без клуба он не останется, а все сказки о АПЛ только раздрожают.

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    Рейтинг: +4574

    neim 51 минуту назад

    Как можно не знать протеже самого Газиэова, это ведь великий и страшный Гамид, которого мечтают заполучить не только в АПЛ, но даже и в самой России, все клубы , без исключения, прямо спят и видят ...

    0
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    Рейтинг: +1920

    Беспонтий 52 минуты назад

    гамидов папа тоже теперь не знает реднаппа
    и испытывает к нему личную неприязнь

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    Рейтинг: +2492

    acor94 1 час назад

    Ренднапп и Павлбченко не знал, хотя тот у него в команде играл)))

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    Рейтинг: +13594

    Skull_Boy 1 час назад

    Реально бред

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