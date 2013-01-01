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Анчелотти: «История «Реала» помогает нам не сдаваться, когда кажется, что мы уже вылетели»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1). Испанцы прошли дальше.

«То, что произошло сегодня, с нами уже было в матчах с «ПСЖ» и «Челси». Как так происходит? Это история клуба, которая помогает нам не сдаваться, когда кажется, что мы уже вылетели.

Когда исход игры был практически предрешен, мы сумели найти последние силы. В дополнительное время у нас было психологическое преимущество.

Финал с «Ливерпулем»? Мы к такому привыкли. Будет фантастический матч», – считает Анчелотти.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: ВВС

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