Анчелотти: «История «Реала» помогает нам не сдаваться, когда кажется, что мы уже вылетели»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1). Испанцы прошли дальше.

«То, что произошло сегодня, с нами уже было в матчах с «ПСЖ» и «Челси». Как так происходит? Это история клуба, которая помогает нам не сдаваться, когда кажется, что мы уже вылетели.

Когда исход игры был практически предрешен, мы сумели найти последние силы. В дополнительное время у нас было психологическое преимущество.

Финал с «Ливерпулем»? Мы к такому привыкли. Будет фантастический матч», – считает Анчелотти.

Финал состоится 28 мая на «Стад де Франс».

«Ливерпуль» в полуфинале прошел «Вильярреал», «Реал» – «Манчестер Сити».

Изначально финал должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли.

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