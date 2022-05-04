Карраскаль: «На тренировках обвожу Березуцких с закрытыми глазами!»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о работе с тренерами братьями Березуцкими. Колумбийца все устраивает.

— Вижу, как Языджи поладил с Василием Березуцким. А как вам работается с братьями?

— Близнецы — прекрасные люди. Жизнерадостные и в то же время серьезные. У них неплохая, сплоченная команда. Главное сейчас — чтобы Березуцкие внушали своим поведением уверенность всем футболистам. С ними интересно тренироваться, они прекрасно справляются. Ну и как личности сильные.

— Играл против братьев на тренировках? Их возможно обвести?

— С закрытыми глазами это делаю!

23-летний Карраскаль арендован зимой у аргентинского «Ривер Плейта».

В сезоне РПЛ игрок провел 9 матчей, забил гол, сделал ассист.

Алексей Березуцкий возглавляет ЦСКА, а брат Василий – его помощник.

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