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Карраскаль: «На тренировках обвожу Березуцких с закрытыми глазами!»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о работе с тренерами братьями Березуцкими. Колумбийца все устраивает.

— Вижу, как Языджи поладил с Василием Березуцким. А как вам работается с братьями?

— Близнецы — прекрасные люди. Жизнерадостные и в то же время серьезные. У них неплохая, сплоченная команда. Главное сейчас — чтобы Березуцкие внушали своим поведением уверенность всем футболистам. С ними интересно тренироваться, они прекрасно справляются. Ну и как личности сильные.

— Играл против братьев на тренировках? Их возможно обвести?

— С закрытыми глазами это делаю!

  • 23-летний Карраскаль арендован зимой у аргентинского «Ривер Плейта».
  • В сезоне РПЛ игрок провел 9 матчей, забил гол, сделал ассист.
  • Алексей Березуцкий возглавляет ЦСКА, а брат Василий – его помощник.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63286

    portero 35 минут назад

    Это они просто не топчут тебя копытами, а так бы лежал после стыков с ними...

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