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Газизов: «Решения УЕФА ожидаемы. Может, сделаем большую перезагрузку»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о новых санкциях против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«В принципе, решения УЕФА ожидаемы, об этом говорили. Мы будем стараться хорошо делать свою работу. Может, сделаем большую перезагрузку. Внутренний футбол, наверное, должен быть более смотрибельным.

Давайте пока помолчим об этом до определeнных решений вышестоящих организаций», – сказал Газизов.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +253

    cheser1970 2 часа назад

    да пох.... , Англия вообще 5 лет не играла в турнирах, РОССИЯ всё выдержит и переживёт Вперёёёёёд РОССИЯ!!!

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    Рейтинг: +2808

    Enter2006 2 часа назад

    Бункерного пинком под зад? Иначе не будет "большой перезагрузки"

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