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  • Газизов: «Решения УЕФА ожидаемы. Может, сделаем большую перезагрузку»

Газизов: «Решения УЕФА ожидаемы. Может, сделаем большую перезагрузку»

3 мая 2022, 13:40
5

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о новых санкциях против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«В принципе, решения УЕФА ожидаемы, об этом говорили. Мы будем стараться хорошо делать свою работу. Может, сделаем большую перезагрузку. Внутренний футбол, наверное, должен быть более смотрибельным.

Давайте пока помолчим об этом до определeнных решений вышестоящих организаций», – сказал Газизов.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (5)
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Enter2006
1651575019
Бункерного пинком под зад? Иначе не будет "большой перезагрузки"
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cheser1970
1651575676
да пох.... , Англия вообще 5 лет не играла в турнирах, РОССИЯ всё выдержит и переживёт Вперёёёёёд РОССИЯ!!!
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мы_не_рабы
1651589980
А вот здесь готов согласиться с Газизовым. Не просто может, а нужно сделать большую перезагрузку. Есть пример Англии, которую тоже отстраняли и что у них сейчас! Вот к этому и надо стремиться.
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Таврида
1651597190
"Уфа" и "смотрибельный футбол" - понятия несовместимые.
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serglider
1651609542
Все мозги разбил на части, все извилины заплел и... канальчиковы власти вводят нам еще укол... Весеннее обострение, не иначе! Главное пустил вонь, а суть, как сделать футбол "смотрибельным" умолчал, сославшись, что это должны сделать с верху))) Мое мнение это неофициально разрешить в спорте допинг, всяких чудил из ВАДА посылать на фиг! Наши начнут шлепать на внутрисоюзных соревнованиях мировые рекорды, футболеры носится як зайцы-энеджайзер, в стране с разу появится интерес к соревнованиям.
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