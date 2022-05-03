Газизов: «Решения УЕФА ожидаемы. Может, сделаем большую перезагрузку»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о новых санкциях против российского футбола.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«В принципе, решения УЕФА ожидаемы, об этом говорили. Мы будем стараться хорошо делать свою работу. Может, сделаем большую перезагрузку. Внутренний футбол, наверное, должен быть более смотрибельным.

Давайте пока помолчим об этом до определeнных решений вышестоящих организаций», – сказал Газизов.

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