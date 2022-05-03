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  • Едвай: «В Бундеслиге судьи позволяют тебе чуть больше, чем в России»

Едвай: «В Бундеслиге судьи позволяют тебе чуть больше, чем в России»

3 мая 2022, 08:44

Защитник «Локомотива» Тин Едвай сравнил Бундеслигу и РПЛ.

«В Бундеслиге и России разные стили игры. В Германии стараются играть в более открытый футбол, с большим количеством свободных зон. Если ты играешь в России за топ-клуб, то зачастую приходится играть с командами, которые стараются действовать на контратаках, так что разница между лигами большая.

В немецком чемпионате судьи позволяют тебе чуть больше, чем в России. Одну красную карточку я получил из-за того, что меня захлестнули эмоции и после игры со «Спартаком» сказал судье все, что о нем думаю.

Мне нужно было время, чтобы привыкнуть. Надеюсь, что в следующем сезоне проведу еще больше игр», — сказал Едвай.

  • Едвай куплен «Локомотивом» в 2021 году.
  • 26-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ Едвай провел 17 матчей, забил гол.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Едвай Тин
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