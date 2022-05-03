Едвай: «В Бундеслиге судьи позволяют тебе чуть больше, чем в России»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай сравнил Бундеслигу и РПЛ.

«В Бундеслиге и России разные стили игры. В Германии стараются играть в более открытый футбол, с большим количеством свободных зон. Если ты играешь в России за топ-клуб, то зачастую приходится играть с командами, которые стараются действовать на контратаках, так что разница между лигами большая.

В немецком чемпионате судьи позволяют тебе чуть больше, чем в России. Одну красную карточку я получил из-за того, что меня захлестнули эмоции и после игры со «Спартаком» сказал судье все, что о нем думаю.

Мне нужно было время, чтобы привыкнуть. Надеюсь, что в следующем сезоне проведу еще больше игр», — сказал Едвай.

Едвай куплен «Локомотивом» в 2021 году.

26-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

В сезоне РПЛ Едвай провел 17 матчей, забил гол.

Тест: назовите все российские клубы