«Атлетико» не будет устраивать чемпионский коридор для «Реала»: «Это попытка издевательства»

В мадридском «Атлетико» подтвердили, что команда не будет устраивать чемпионский коридор «Реалу» в матче 35-го тура Примеры.

«Некоторые хотят превратить то, что было рождено как жест признания чемпиона, в публичную дань, которую должны заплатить его соперники. Это пропитано ароматом унижения.

Ни при каких обстоятельствах «Атлетико» не будет участвовать в этой попытке издевательства, в которой полностью забыты истинные ценности спорта и поощряется напряжeнность и конфронтация между болельщиками», – говорится в заявлении «Атлетико».

«Реал» 30 апреля досрочно стал чемпионом Испании.

«Атлетико» примет «Реал» в воскресенье, 8 мая.

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