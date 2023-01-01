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«Атлетико» не будет устраивать чемпионский коридор для «Реала»: «Это попытка издевательства»

В мадридском «Атлетико» подтвердили, что команда не будет устраивать чемпионский коридор «Реалу» в матче 35-го тура Примеры.

«Некоторые хотят превратить то, что было рождено как жест признания чемпиона, в публичную дань, которую должны заплатить его соперники. Это пропитано ароматом унижения.

Ни при каких обстоятельствах «Атлетико» не будет участвовать в этой попытке издевательства, в которой полностью забыты истинные ценности спорта и поощряется напряжeнность и конфронтация между болельщиками», – говорится в заявлении «Атлетико».

  • «Реал» 30 апреля досрочно стал чемпионом Испании.
  • «Атлетико» примет «Реал» в воскресенье, 8 мая.

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Источник: EFE

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Комментарии4
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    Рейтинг: +5080

    AtticusFinch 38 минут назад

    Кто вообще это гамно придумал?

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    Рейтинг: +106

    adekvat0726 43 минуты назад

    За это Реал должен их наказать

    0
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    Рейтинг: +351

    lipatov32 1 час назад

    Гавно клуб, гавно тренер, и гавно игроки. После ответного матча с Ман Сити, думаю всё это поняли!

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    Рейтинг: +1634

    Maxi_7 1 час назад

    Отличный текст. Лучше и не скажешь.

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