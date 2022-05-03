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  • Глушаков: «Нужно воспользоваться санкциями УЕФА – расширить РПЛ и вернуться на систему «весна-осень»

Глушаков: «Нужно воспользоваться санкциями УЕФА – расширить РПЛ и вернуться на систему «весна-осень»

3 мая 2022, 07:59
16

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал введение новых санкций против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Спорт должен быть вне политики. Но мы, к сожалению, не можем ничего поделать с решением УЕФА. Остается играть в РПЛ, сборной проводить товарищеские матчи с дружественными странами.

Это непростая ситуация для нашего футбола, но нужно воспользоваться ею. РПЛ необходимо расширять, неважно, будет это 18 или 20 команд. И надо возвращаться на систему «весна – осень», тем более наши клубы при ней выигрывали два Кубка УЕФА. Лучше играть летом в теплое время года, чем зимой.

Нам надо больше играть, должно быть больше матчей. Во всем есть свои плюсы и минусы, но мы должны извлекать плюсы», – сказал Глушаков.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Россия Глушаков Денис
Комментарии (16)
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Нас Много
1651554421
Чтобы расширить РПЛ нужно как минимум в десять раз уменьшить зарплатные аппетиты игроков. Денис Глушаков на это согласен?
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Из Твери Леха
1651554711
Хорошо бы уже в июне начать новый сезон. Они и так слишком много отдыхают, а сейчас еще не будет пауз на матчи сборных в Лиге наций и отборе на Евро. За лето провести первый круг, до ноября - второй.
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САДЫЧОК
1651555072
Глушаков: «Нужно.... Ну ну..признать Глушакова Месси , играть двумя мячами и без судьи ! У него же пыль , в голове !
Ответить
vladimir-7
1651555290
Разумное предложение и его надо брать на вооружение, действительно играть надо летом с апреля по ноябрь, а это 8 месяцев с хорошей футбольной погодой, а то сейчас начинаем играть в феврале (в день Советской Армии) и заканчиваем в декабре, бегая по лужам или болотному месиву, или по снежным сугробам.
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ArReal
1651556471
Расширение РПЛ - это создание болота! начнется херня и куча сливов! Веса -осень идиотизм , чемпион будет играть в Лиге Чемпионов только через год! смысл вообще переходить туда назад?
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RUSSERG
1651556647
Все верно сказал
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MaxRnD
1651557707
Всё правильно
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VVM1964
1651570778
Как же задолбали эти популистские высказывания и разглагольствования !!! (((
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portero
1651580166
Глушаков прав , нефиг жопы морозить зимой...
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zigbert
1651583765
Конечно изменения необходимы в нашем чемпионате. Нельзя сокращать количество проведенных матчей за сезон.
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