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Глушаков: «Нужно воспользоваться санкциями УЕФА – расширить РПЛ и вернуться на систему «весна-осень»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал введение новых санкций против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Спорт должен быть вне политики. Но мы, к сожалению, не можем ничего поделать с решением УЕФА. Остается играть в РПЛ, сборной проводить товарищеские матчи с дружественными странами.

Это непростая ситуация для нашего футбола, но нужно воспользоваться ею. РПЛ необходимо расширять, неважно, будет это 18 или 20 команд. И надо возвращаться на систему «весна – осень», тем более наши клубы при ней выигрывали два Кубка УЕФА. Лучше играть летом в теплое время года, чем зимой.

Нам надо больше играть, должно быть больше матчей. Во всем есть свои плюсы и минусы, но мы должны извлекать плюсы», – сказал Глушаков.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +49571

    MaxRnD 52 минуты назад

    Всё правильно

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    Рейтинг: +11

    RUSSERG 1 час назад

    Все верно сказал

    1
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    Рейтинг: +5080

    AtticusFinch 1 час назад

    Расширение РПЛ - это создание болота! начнется херня и куча сливов! Веса -осень идиотизм , чемпион будет играть в Лиге Чемпионов только через год! смысл вообще переходить туда назад?

    1
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    Рейтинг: +24541

    vladimir-7 1 час назад

    Разумное предложение и его надо брать на вооружение, действительно играть
    надо летом с апреля по ноябрь, а это 8 месяцев с хорошей футбольной погодой,
    а то сейчас начинаем играть в феврале (в день Советской Армии) и заканчиваем
    в декабре, бегая по лужам или болотному месиву, или по снежным сугробам.

    2
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    Рейтинг: +9048

    САДЫЧОК 1 час назад

    Глушаков: «Нужно....
    Ну ну..признать Глушакова Месси , играть двумя мячами и без судьи ! У него же пыль , в голове !

    0
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    Рейтинг: +6566

    Из Твери Леха 1 час назад

    Хорошо бы уже в июне начать новый сезон. Они и так слишком много отдыхают, а сейчас еще не будет пауз на матчи сборных в Лиге наций и отборе на Евро. За лето провести первый круг, до ноября - второй.

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    Рейтинг: +972

    Нас Много 1 час назад

    Чтобы расширить РПЛ нужно как минимум в десять раз уменьшить зарплатные аппетиты игроков. Денис Глушаков на это согласен?

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    Рейтинг: +1687

    altezzik > Нас Много 42 минуты назад

    Ему уже все равно, скоро на пенсию

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