Глушаков: «Нужно воспользоваться санкциями УЕФА – расширить РПЛ и вернуться на систему «весна-осень»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал введение новых санкций против российского футбола.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Спорт должен быть вне политики. Но мы, к сожалению, не можем ничего поделать с решением УЕФА. Остается играть в РПЛ, сборной проводить товарищеские матчи с дружественными странами.

Это непростая ситуация для нашего футбола, но нужно воспользоваться ею. РПЛ необходимо расширять, неважно, будет это 18 или 20 команд. И надо возвращаться на систему «весна – осень», тем более наши клубы при ней выигрывали два Кубка УЕФА. Лучше играть летом в теплое время года, чем зимой.

Нам надо больше играть, должно быть больше матчей. Во всем есть свои плюсы и минусы, но мы должны извлекать плюсы», – сказал Глушаков.

Вспомните все российские клубы за всю историю