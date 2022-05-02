Лантратов: «Хочется попробовать себя в топ-клубе»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов высказался о возможной смене команды.

– Ты уже второй сезон в РПЛ, но не в топ-команде, которая борется за высокие места. Тебе это интересно или уже хочется попробовать себя повыше?

– Думаю, любой футболист хочет попробовать себя в команде, которая за что-то борется.

Но тем не менее в прошлом сезоне «Химки» заняли восьмое место, достаточно удачно выступили.

В этом году немножко заковырялись в начале сезона, но сейчас надо спокойно заканчивать чемпионат и выдыхать.

– А лично твои амбиции попробовать себя в топ-клубе... Они тебя вроде ждут...

– Это очень хорошо. Естественно, хочется попробовать себя.

– Будет ли спрос?

– Неправильно рассуждать об этом. У нас еще три игры, надо закончить чемпионат, а потом уже рассуждать.

В этом сезоне Лантратов пропустил 43 гола в 28 матчах.

Голкиперу в ноябре исполнится 27 лет.

Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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