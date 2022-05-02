Лантратов: «Хочется попробовать себя в топ-клубе»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов высказался о возможной смене команды.
– Ты уже второй сезон в РПЛ, но не в топ-команде, которая борется за высокие места. Тебе это интересно или уже хочется попробовать себя повыше?
– Думаю, любой футболист хочет попробовать себя в команде, которая за что-то борется.
Но тем не менее в прошлом сезоне «Химки» заняли восьмое место, достаточно удачно выступили.
В этом году немножко заковырялись в начале сезона, но сейчас надо спокойно заканчивать чемпионат и выдыхать.
– А лично твои амбиции попробовать себя в топ-клубе... Они тебя вроде ждут...
– Это очень хорошо. Естественно, хочется попробовать себя.
– Будет ли спрос?
– Неправильно рассуждать об этом. У нас еще три игры, надо закончить чемпионат, а потом уже рассуждать.
- В этом сезоне Лантратов пропустил 43 гола в 28 матчах.
- Голкиперу в ноябре исполнится 27 лет.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
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