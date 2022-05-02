Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном расширении РПЛ.
— Есть понимание, где «Уфа» проведeт летние сборы?
— Пока нет понимания, где мы будем по итогам сезона.
— Очень много разговоров о расширении. Как вы относитесь к этому?
— Я всегда был приверженцем 18 команд. Для такой большой страны, как Россия 16 команд — это мало. У нас есть команды ФНЛ, которых ещe попробуй обыграть. В полуфинале Кубка — этим все сказано.
— Говорят, что будет еще скучнее, если будет расширение лиги.
— Кто это говорит? Московские команды? Питерские? Нам интересно сегодня было играть с «Химками».
- Формат будущего сезона РПЛ обсуждает специальная рабочая группа.
- Последние 2 места РПЛ занимают «Уфа» и «Арсенал».
- На протяжении всей истории РПЛ в лиге было 16 команд.
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Источник: «Спорт-Экспресс»