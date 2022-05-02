Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном расширении РПЛ.

— Есть понимание, где «Уфа» проведeт летние сборы?

— Пока нет понимания, где мы будем по итогам сезона.

— Очень много разговоров о расширении. Как вы относитесь к этому?

— Я всегда был приверженцем 18 команд. Для такой большой страны, как Россия 16 команд — это мало. У нас есть команды ФНЛ, которых ещe попробуй обыграть. В полуфинале Кубка — этим все сказано.

— Говорят, что будет еще скучнее, если будет расширение лиги.

— Кто это говорит? Московские команды? Питерские? Нам интересно сегодня было играть с «Химками».

Формат будущего сезона РПЛ обсуждает специальная рабочая группа.

Последние 2 места РПЛ занимают «Уфа» и «Арсенал».

На протяжении всей истории РПЛ в лиге было 16 команд.

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