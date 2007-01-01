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Газизов: «16 команд в РПЛ – это мало. Кто говорит, что при расширении будет еще скучнее – московские и питерские клубы?»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном расширении РПЛ.

— Есть понимание, где «Уфа» проведeт летние сборы?

— Пока нет понимания, где мы будем по итогам сезона.

— Очень много разговоров о расширении. Как вы относитесь к этому?

— Я всегда был приверженцем 18 команд. Для такой большой страны, как Россия 16 команд — это мало. У нас есть команды ФНЛ, которых ещe попробуй обыграть. В полуфинале Кубка — этим все сказано.

— Говорят, что будет еще скучнее, если будет расширение лиги.

— Кто это говорит? Московские команды? Питерские? Нам интересно сегодня было играть с «Химками».

  • Формат будущего сезона РПЛ обсуждает специальная рабочая группа.
  • Последние 2 места РПЛ занимают «Уфа» и «Арсенал».
  • На протяжении всей истории РПЛ в лиге было 16 команд.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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