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Березуцкий: «ЦСКА играл плохо и закономерно проиграл»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после поражения от «Ахмата» (0:2).

– Играли сегодня плохо, рассчитывать на большее не могли и закономерно проиграли. Все заслуженно, поздравляю «Ахмат» с победой.

– Что не получалось в атаке? И о чем говорили в перерыве, и удалось ли хоть что-то реализовать во втором тайме?

– Пытались что-то поменять, в первом тайме в атаке не получалось практически ничего. Во втором пропустили быстрый гол. Повторюсь, что не могли с такой игрой рассчитывать на что-то большее.

– Как вы видели момент с голом?

– Надо смотреть повтор, сейчас ничего сказать не могу.

  • ЦСКА опустился на 4-е место в РПЛ.
  • Команда выиграла 1 матч из 5 последних.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +211

    saf05 13 минут назад

    Гнать дрова поганой метлой

    0
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  • ...
    Рейтинг: +62879

    portero 13 минут назад

    чуйка была что ЦСКА проиграют...

    0
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