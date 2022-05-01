Березуцкий: «ЦСКА играл плохо и закономерно проиграл»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после поражения от «Ахмата» (0:2).
– Играли сегодня плохо, рассчитывать на большее не могли и закономерно проиграли. Все заслуженно, поздравляю «Ахмат» с победой.
– Что не получалось в атаке? И о чем говорили в перерыве, и удалось ли хоть что-то реализовать во втором тайме?
– Пытались что-то поменять, в первом тайме в атаке не получалось практически ничего. Во втором пропустили быстрый гол. Повторюсь, что не могли с такой игрой рассчитывать на что-то большее.
– Как вы видели момент с голом?
– Надо смотреть повтор, сейчас ничего сказать не могу.
- ЦСКА опустился на 4-е место в РПЛ.
- Команда выиграла 1 матч из 5 последних.
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Источник: телеграм-канал ЦСКА