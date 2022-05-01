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Березуцкий: «ЦСКА играл плохо и закономерно проиграл»

1 мая 2022, 21:50
13

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после поражения от «Ахмата» (0:2).

– Играли сегодня плохо, рассчитывать на большее не могли и закономерно проиграли. Все заслуженно, поздравляю «Ахмат» с победой.

– Что не получалось в атаке? И о чем говорили в перерыве, и удалось ли хоть что-то реализовать во втором тайме?

– Пытались что-то поменять, в первом тайме в атаке не получалось практически ничего. Во втором пропустили быстрый гол. Повторюсь, что не могли с такой игрой рассчитывать на что-то большее.

– Как вы видели момент с голом?

– Надо смотреть повтор, сейчас ничего сказать не могу.

  • ЦСКА опустился на 4-е место в РПЛ.
  • Команда выиграла 1 матч из 5 последних.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей
Комментарии (13)
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portero
1651431234
чуйка была что ЦСКА проиграют...
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saf05
1651431259
Гнать дрова поганой метлой
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GM
1651433084
ЦСКА играет плохо уже которую игру. И каких-то тренерских мыслей по изменению этой ситуации не заметно. У Динамо кое-как вымучили победу, но именно вымучили. Смотреть на игру не хочется: тягомотно и абсолютно бессмысленно в атаке. Все какие-то опустошенные... Такое впечатление, что команда подстроилась под главное тренера: молчит, ходит и жует...
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spam2009
1651433583
ЦСКА дали указание отдать бронзу бомжевому придатку, поэтому он проиграл. Все гораздо проще Уася
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Вомбат
1651433964
ЦСКА сейчас играет точно так же паршиво, как осенью. А всплеск в марте- начале апреля был связан с новобранцами. Как играли они в марте и как они играют сейчас - это небо и земля. Березцукий сказал, что спад у Языджи связан с Рамаданом. Не верю, потому что у христиан Гбамена, Карраскаля и Медины точно такой же спад. Думаю, что до них только недавно дошло, что летом им надо уезжать. Наверняка они приехали в расчете на еврокубки, чтобы засветиться хотя бы в ЛЕ. Место в основе ЦСКА для них вряд ли является мотивацией. Впрочем, если кто-то из них останется, это место от них не уйдет, ведь другие игроки ЦСКА еще хуже.
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CSKA57
1651436110
Алексей, это Вы с Васей так натренировали команду! На какое "большее" можно рассчитывать с такой игрой?
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Бывалый1488
1651437694
ЦСКА играл плохо? А виноват кто? Вы господин тренер... Вам не топ клуб надо тренировать а какой нибудь Факел или Тверь! Мало получить лицензию тренера...нужен опыт! А продолжать гробить команду, чтоб скатиться до уровня Спартака... Спасибо не надо! Рыба гниет с головы! Руководство пора менять! 4 сезон без медалей!20 лет болею за армейцев! Но это уже не дело!Продолжать верить мало! Нужно что-то менять! Игры нет никакой! До центра и назад... Это не стиль армейцев!
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Snek
1651439905
Алёша как ты тренируешь, так они играют.
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RUSARM
1651441192
Плохо,так как ты не тренер Леша,а так!!! Начинать надо как Игнашевич,с низов и набивать шишки,а не здесь быть свадебным генералом!!
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vladimir-7
1651470104
Какое место занять в чемпионате, командам стало безразлично, лишь бы в РПЛ остаться и у ЦСКА стояла задача, как опустить спартак и вернуть его на прежнее место, естественно, за счет выигрыша Амкара и это удалось.
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