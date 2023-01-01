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Игроки «Рубина» почти полгода не получают зарплату. Из-за этого ушли легионеры («Комсомольская правда»)

В Казани сообщили о задержках зарплаты футболистов «Рубина». Они не получают ее почти шесть месяцев.

Это относится как к основному составу, так и дублирующему.

Как пишет источник, финансовая нестабильность стала причиной ухода ряда легионеров весной.

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Источник: «Комсомольская правда»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +62873

    portero 11 минут назад

    Ну вот, а то санкции... зарплату надо платить вовремя...

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    Рейтинг: +462

    gunstilzit 1 час назад

    Мне кажется это бред.
    ОБС.

    0
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    Рейтинг: +16606

    Garrincha58 1 час назад

    понятно, а все шишки на тренера особенно всякие Селюки советуют ему в шоу бизнес может вам самим в колхоз коров пасти

    1
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    Рейтинг: +1681

    моэм 2 часа назад

    Так вот причина неудач ... тогда почему всё это время долбали только одного Слуцкого ?... и ведь ни разу не вспомнили про Сайманова - генерального финансового махинатора ... даже сейчас в статье не говорят о главном виновнике ... видимо боятся закона запрещающего критиковать чиновников - они сейчас в России имеют статус святого ...отлично устроились....кстати в Китае таких чиновников вешают и расстреливают .

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    Рейтинг: +15543

    житель СПб 2 часа назад

    Вот именно поэтому они и проигрывают 6-0! Теперь все стало на свои места.

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    Рейтинг: +14642

    ilichkadr 2 часа назад

    Интересно, а Лёня Слуцкий тоже не получает зарплату почти шесть месяцев?

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    Рейтинг: +62873

    portero > ilichkadr 9 минут назад

    Ну если он молчит, наверное получает...

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