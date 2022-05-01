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  • Игроки «Рубина» почти полгода не получают зарплату. Из-за этого ушли легионеры («Комсомольская правда»)

Игроки «Рубина» почти полгода не получают зарплату. Из-за этого ушли легионеры («Комсомольская правда»)

1 мая 2022, 15:40
10

В Казани сообщили о задержках зарплаты футболистов «Рубина». Они не получают ее почти шесть месяцев.

Это относится как к основному составу, так и дублирующему.

Как пишет источник, финансовая нестабильность стала причиной ухода ряда легионеров весной.

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (10)
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ilichkadr
1651411404
Интересно, а Лёня Слуцкий тоже не получает зарплату почти шесть месяцев?
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житель СПб
1651413065
Вот именно поэтому они и проигрывают 6-0! Теперь все стало на свои места.
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моэм
1651413515
Так вот причина неудач ... тогда почему всё это время долбали только одного Слуцкого ?... и ведь ни разу не вспомнили про Сайманова - генерального финансового махинатора ... даже сейчас в статье не говорят о главном виновнике ... видимо боятся закона запрещающего критиковать чиновников - они сейчас в России имеют статус святого ...отлично устроились....кстати в Китае таких чиновников вешают и расстреливают .
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Garrincha58
1651415578
понятно, а все шишки на тренера особенно всякие Селюки советуют ему в шоу бизнес может вам самим в колхоз коров пасти
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gunstilzit
1651415809
Мне кажется это бред. ОБС.
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portero
1651420293
Ну вот, а то санкции... зарплату надо платить вовремя...
Ответить
Vitaga
1651421873
считаю фейком новость. понятно что титульный спонсор сменил владельца но так резко бросать финансирование? - большие сомнения. там бюджет распланирован заранее
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нейтральныйкакникто
1651464035
Пусть подают в суд и в прокуратуру, и пусть там разбираются-кто виноват...
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