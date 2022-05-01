Игроки «Рубина» почти полгода не получают зарплату. Из-за этого ушли легионеры («Комсомольская правда»)

В Казани сообщили о задержках зарплаты футболистов «Рубина». Они не получают ее почти шесть месяцев.
Это относится как к основному составу, так и дублирующему.
Как пишет источник, финансовая нестабильность стала причиной ухода ряда легионеров весной.
- Контракты с казанским клубом приостановили 6 иностранных футболистов: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Хвича Кварацхелия, Силвие Бегич и Хван Ин-Бом.
- Накануне в 27-м туре РПЛ «Рубин» проиграл «Сочи» (0:6).
- Расстояние между «Рубином» и зоной переходных игр – очко.
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Источник: «Комсомольская правда»