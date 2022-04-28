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Президент УЕФА Чеферин: «Российские спортсмены не должны страдать. Они не виноваты в происходящем»

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о санкциях в отношении российского футбола.

«Российские и белорусские спортсмены чувствуют на себе ограничения, хотя они не виноваты в происходящем.

Поэтому следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа.

Спортсмены не должны страдать», – заявил Чеферин.

  • УЕФА отстранил российские клубы и сборные 28 февраля.
  • На следующей неделе ожидается продление дисквалификации.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: «Газета.ru»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1632

    Maxi_7 13 минут назад

    У него похоже биполярное расстройство...

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