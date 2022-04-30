Президент УЕФА Чеферин: «Российские спортсмены не должны страдать. Они не виноваты в происходящем»

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о санкциях в отношении российского футбола.
«Российские и белорусские спортсмены чувствуют на себе ограничения, хотя они не виноваты в происходящем.
Поэтому следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа.
Спортсмены не должны страдать», – заявил Чеферин.
- УЕФА отстранил российские клубы и сборные 28 февраля.
- На следующей неделе ожидается продление дисквалификации.
Вспомните все российский клубы за всю историю
Источник: «Газета.ru»