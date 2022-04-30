Шиманьски, Захарян и Смолов – в старте «Динамо»; Шатов и Бикфалви сыграют у «Урала»

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Урала» на матч 27-го тура чемпионата России.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Смолов.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Подберeзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Августиняк.
- Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Динамо» занимает 2-е место в РПЛ, «Урал» – 14-е.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник: сайт РПЛ