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Шиманьски, Захарян и Смолов – в старте «Динамо»; Шатов и Бикфалви сыграют у «Урала»

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Урала» на матч 27-го тура чемпионата России.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Смолов.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Подберeзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Августиняк.

  • Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене».
  • Начало – в 14:00 мск.
  • «Динамо» занимает 2-е место в РПЛ, «Урал» – 14-е.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: сайт РПЛ

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