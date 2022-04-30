Петржела: «Можно уже вручить «Зениту» золотые медали за следующий сезон»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает петербургскую команду фаворитом РПЛ в сезоне-2022/23.

«Если летом из «Зенита» не уедут легионеры, они вновь станут чемпионами, это 1000%.

Можно уже вручить «Зениту» золотые медали за следующий сезон. Ничего не меняется в чемпионате России.

Посмотрим, как будет развиваться политическая ситуация в мире, но с легионерами в России будет сложно», – сказал Петржела.

В этом сезоне «Зенит» лидирует в РПЛ после 26 туров с 6-очковым отрывом от «Динамо».

До этого команда становилась чемпионом России 3 раза подряд.

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