Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
Супер-Валера. Главный футбольный помощник
3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

Петржела: «Можно уже вручить «Зениту» золотые медали за следующий сезон»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает петербургскую команду фаворитом РПЛ в сезоне-2022/23.

«Если летом из «Зенита» не уедут легионеры, они вновь станут чемпионами, это 1000%.

Можно уже вручить «Зениту» золотые медали за следующий сезон. Ничего не меняется в чемпионате России.

Посмотрим, как будет развиваться политическая ситуация в мире, но с легионерами в России будет сложно», – сказал Петржела.

  • В этом сезоне «Зенит» лидирует в РПЛ после 26 туров с 6-очковым отрывом от «Динамо».
  • До этого команда становилась чемпионом России 3 раза подряд.

Вспомните все российский клубы за всю историю

Новости по теме
Петржела – о вылете «Зенита»: «Я в шоке» 1
Петржела: «Многие российские футболисты без проблем заиграли бы в Европе, но сейчас атмосфера против всего русского»
Петржела: «Соболев – главный симулянт в РПЛ» 14
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:56
Комментарии14
...
  • ...
    Рейтинг: +16031

    paracetamol 59 минут назад

    Можно, и за 5 последующих тоже. Давайте сделаем!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1086

    Дубина 1 час назад

    Всем начхать на помойку бледно голубую!

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14034

    Barmaleushka > Дубина 1 час назад

    Вот ты остатки своих мозгов и "вычихал".

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1086

    Дубина > Barmaleushka 1 час назад

    Что выписали уже?

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +529

    Конопляных дел мастер > Дубина 52 минуты назад

    Филл, тебе лучше гавкать, чем такое писать. Гыгыгы

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14034

    Barmaleushka > Дубина 42 минуты назад

    Я "без понятия" чего там тебе выписывают . Ты уж просвещай для ясности .

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24522

    vladimir-7 1 час назад

    Пока Газпром будет спонсором РФС, РПЛ и Зенита, то чемпион России по футболу
    будет назначен один и тот же и даже когда легионеры уедут, а в составе Зенита
    будут наши футболисты, имеющие болезнь дауна, то всё равно чемпионом будет
    Зенит.

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +463

    KPCC-SPB > vladimir-7 9 минут назад

    зависть плохое чувство, я тебе даже больше скажу, пока Владимир Владимирович будет нашим Президентом, мы будем чемпионами, и не звездеть тут на Зенит!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2773

    Enter2006 1 час назад

    Можно и сейчас, почему бы и нет, дружбан бункерного м"ю"ллер это может себе позволить.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +62801

    portero 1 час назад

    Ну в этом ещё надо их получить, а про следующий кукарекать рано...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15587

    Cleaner 1 час назад

    Петржелу никто не слушает, а он все говорит, говорит, говорит...(

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14585

    ilichkadr 2 часа назад

    Власта, не переживай за легионеров. Тебя точно в Россию не пригласят.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5077

    AtticusFinch 2 часа назад

    Как бы не за три...

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +9695

    "supermax" > AtticusFinch 2 часа назад

    можно еще объявить зенит вечным чемпионом (ну или пока есть газпром) и не утруждать его играми в чемпионате...а сам чемпионат играть просто за серебро

    6
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11