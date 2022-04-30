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  • Петржела: «Можно уже вручить «Зениту» золотые медали за следующий сезон»

Петржела: «Можно уже вручить «Зениту» золотые медали за следующий сезон»

30 апреля 2022, 10:56
9

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает петербургскую команду фаворитом РПЛ в сезоне-2022/23.

«Если летом из «Зенита» не уедут легионеры, они вновь станут чемпионами, это 1000%.

Можно уже вручить «Зениту» золотые медали за следующий сезон. Ничего не меняется в чемпионате России.

Посмотрим, как будет развиваться политическая ситуация в мире, но с легионерами в России будет сложно», – сказал Петржела.

  • В этом сезоне «Зенит» лидирует в РПЛ после 26 туров с 6-очковым отрывом от «Динамо».
  • До этого команда становилась чемпионом России 3 раза подряд.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил
Комментарии (9)
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ArReal
1651306140
Как бы не за три...
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ilichkadr
1651307017
Власта, не переживай за легионеров. Тебя точно в Россию не пригласят.
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portero
1651308886
Ну в этом ещё надо их получить, а про следующий кукарекать рано...
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Enter2006
1651309308
Можно и сейчас, почему бы и нет, дружбан бункерного м"ю"ллер это может себе позволить.
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vladimir-7
1651309377
Пока Газпром будет спонсором РФС, РПЛ и Зенита, то чемпион России по футболу будет назначен один и тот же и даже когда легионеры уедут, а в составе Зенита будут наши футболисты, имеющие болезнь дауна, то всё равно чемпионом будет Зенит.
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paracetamol
1651312065
Можно, и за 5 последующих тоже. Давайте сделаем!
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BRO_football
1651316379
Потому что Зенит самый стабильный клуб РПЛ. Остальные топ-клубы РПЛ нет-нет, да и продуют какому-нибудь аутсайдеру со дна таблицы, теряя важные очки. Ну как вот это объяснить? Здесь тоже Газпром виноват?
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