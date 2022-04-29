Лига 1. «Страсбур» вырвал ничью у «ПСЖ» на 93-й минуте. У Мбаппе дубль и ассист

«ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» на выезде в 35-м туре Лиги 1. Команды забили шесть мячей на двоих.

Хозяева спаслись от поражения на 93-й минуте благодаря голу Антони Каси.

Нападающий «ПСЖ» Килин Мбаппе оформил дубль и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «ПСЖ» в чемпионате Франции. Он также отдал ассист.

Франция. Лига 1. 35-й тур

Страсбур – ПСЖ – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Гамейро, 3; 1:1 – Мбаппе, 23; 1:2 – Хакими, 64; 1:3 – Мбаппе, 68; 2:3 – Диалло, 75; 3:3 – Каси, 90+3.

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