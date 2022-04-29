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  • Юсупов: «В «Зените» своим может стать либо суперигрок, либо сильная личность. Кто может и пошутить, и стрелки перевести»

Юсупов: «В «Зените» своим может стать либо суперигрок, либо сильная личность. Кто может и пошутить, и стрелки перевести»

29 апреля 2022, 12:04
4

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

— Об уходе из «Зенита» жалеете?

— Нет. Заметил интересную особенность. В этом клубе если у кого-то сразу получается, то и дальше идет по накатанной. Ярчайший пример — Дзюба. А если с первого дня не пошло — все, уже не заиграешь.

— Это вы о ком?

— О Рязанцеве, Бухарове. Прекрасные футболисты, в «Рубине» стали двукратными чемпионами России, но в Питере не сложилось. Как и у Заболотного. А в «Сочи» и ЦСКА забивает. Да много таких ребят...

— Какими же качествами надо обладать, чтобы в «Зените» быстро стать своим?

— Нужно быть либо суперигроком, либо очень сильной личностью. Когда можешь в раздевалке и пошутить, и ответить, и стрелки на кого-то перевести...

— На это способен Дзюба. А еще кто?

— Немногие. Потому-то наши футболисты в «Зените» и не задерживаются. Это раньше там был русский костяк — Аршавин, Кержаков, Денисов, Анюков, Широков. Теперь все строится вокруг легионеров.

— Дзюба — «человек-радио». Когда такой футболист в команде — это плюс? Или, наоборот, раздражает?

— На мой взгляд, главное — то, что показываешь на поле. Если отбросить хейт и посмотреть объективно на роль Артема в команде, к нему не должно быть никаких вопросов.

Столько золотых медалей «Зенит» завоевал именно благодаря Дзюбе. Наряду с Акинфеевым — самый стабильный российский футболист последних лет. Ну и с юмором порядок. Постоянно в центре внимания, без конца шутит. Даже легионеры к Артему тянутся, а это и в игре помогает.

  • Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 35 играх этого сезона.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает летом.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Юсупов Артур
Комментарии (4)
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Беспонтий
1651223658
перманентное интервью становится более перфекционнистским
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ilichkadr
1651224390
В любом коллективе так, поскольку в нём всегда есть лидер, актив и отверженный. Кто в армии служил, тот знает - слабака зачмырят очень быстро. Будет в изгоях ходить даже будучи "дедом".
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portero
1651227896
В Сочи тоже не лидер Юсупов... слабовато играет, иногда может кураж словить..
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Garrincha58
1651254531
Супер игрок в Зените? не помню такого единственный Халк и тот немного не дотягивал
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