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Юсупов: «В «Зените» своим может стать либо суперигрок, либо сильная личность. Кто может и пошутить, и стрелки перевести»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

— Об уходе из «Зенита» жалеете?

— Нет. Заметил интересную особенность. В этом клубе если у кого-то сразу получается, то и дальше идет по накатанной. Ярчайший пример — Дзюба. А если с первого дня не пошло — все, уже не заиграешь.

— Это вы о ком?

— О Рязанцеве, Бухарове. Прекрасные футболисты, в «Рубине» стали двукратными чемпионами России, но в Питере не сложилось. Как и у Заболотного. А в «Сочи» и ЦСКА забивает. Да много таких ребят...

— Какими же качествами надо обладать, чтобы в «Зените» быстро стать своим?

— Нужно быть либо суперигроком, либо очень сильной личностью. Когда можешь в раздевалке и пошутить, и ответить, и стрелки на кого-то перевести...

— На это способен Дзюба. А еще кто?

— Немногие. Потому-то наши футболисты в «Зените» и не задерживаются. Это раньше там был русский костяк — Аршавин, Кержаков, Денисов, Анюков, Широков. Теперь все строится вокруг легионеров.

— Дзюба — «человек-радио». Когда такой футболист в команде — это плюс? Или, наоборот, раздражает?

— На мой взгляд, главное — то, что показываешь на поле. Если отбросить хейт и посмотреть объективно на роль Артема в команде, к нему не должно быть никаких вопросов.

Столько золотых медалей «Зенит» завоевал именно благодаря Дзюбе. Наряду с Акинфеевым — самый стабильный российский футболист последних лет. Ну и с юмором порядок. Постоянно в центре внимания, без конца шутит. Даже легионеры к Артему тянутся, а это и в игре помогает.

  • Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 35 играх этого сезона.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает летом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 12:04
Комментарии4
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    Рейтинг: +62737

    portero 7 минут назад

    В Сочи тоже не лидер Юсупов... слабовато играет, иногда может кураж словить..

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    Рейтинг: +6399

    Semenycch 40 минут назад

    Футбол конкурентная среда, а значит нужно шары, чтобы устоять под напором конкурентов и обстоятельств. А Артем вне сомнений сейчас самая яркая фигура и в Зените и в Российском футболе, но век его игровой заканчивается. Еще год, от силы два в Зените, а потом бутсы на полку.

    2
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    Рейтинг: +14565

    ilichkadr 1 час назад

    В любом коллективе так, поскольку в нём всегда есть лидер, актив и отверженный. Кто в армии служил, тот знает - слабака зачмырят очень быстро. Будет в изгоях ходить даже будучи "дедом".

    2
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    Рейтинг: +1781

    Беспонтий 1 час назад

    перманентное интервью становится более перфекционнистским

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