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  • Лига конференций. «Лестер» сыграл вничью с «Ромой», «Фейеноорд» победил «Марсель»

Лига конференций. «Лестер» сыграл вничью с «Ромой», «Фейеноорд» победил «Марсель»

28 апреля 2022, 23:59
1

Завершились первые полуфинальные матчи Лиги конференций.

«Лестер» и «Рома» не выявили победителя в Англии – ничья 1:1.

«Фейеноорд» дома обыграл «Марсель» со счетом 3:2 благодаря дублю Сирьеля Дессера.

Ответные встречи состоятся через неделю, 5 мая.

Лига конференций. 1/2 финала. Первые матчи

Лестер (Англия) – Рома (Италия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Пеллегрини, 15; 1:1 – Манчини, 67 (в свои ворота).

Фейеноорд (Нидерланды) – Марсель (Франция) – 3:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Дессер, 18; 2:0 – Синистерра, 20; 2:1 – Дьенг, 28; 2:2 – Жерсон, 40; 3:2 – Дессер, 46.

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Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Рома Лестер Фейеноорд Марсель
Комментарии (1)
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zigbert
1651233905
Вначале показалось что Фейеноорд разгромит Марсель ведя в счете 2:0 при мощной поддержке своих болельщиков но французы не сдались и даже сумели сравнять счет. Во втором тайме голландцам все же удалось перетянуть чашу весов в свою пользу.
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