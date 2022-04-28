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Лига конференций. «Лестер» сыграл вничью с «Ромой», «Фейеноорд» победил «Марсель»

Завершились первые полуфинальные матчи Лиги конференций.

«Лестер» и «Рома» не выявили победителя в Англии – ничья 1:1.

«Фейеноорд» дома обыграл «Марсель» со счетом 3:2 благодаря дублю Сирьеля Дессера.

Ответные встречи состоятся через неделю, 5 мая.

Лига конференций. 1/2 финала. Первые матчи

Лестер (Англия) – Рома (Италия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Пеллегрини, 15; 1:1 – Манчини, 67 (в свои ворота).

Фейеноорд (Нидерланды) – Марсель (Франция) – 3:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Дессер, 18; 2:0 – Синистерра, 20; 2:1 – Дьенг, 28; 2:2 – Жерсон, 40; 3:2 – Дессер, 46.

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Источник: «Бомбардир»

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28.04.2022 23:59
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