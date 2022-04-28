Юрист «Спартака»: «Газизов должен вернуть 88 миллионов рублей. Вариантов не заплатить нет – только объявить себя банкротом»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала подробности судебного процесса с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.

«У нас есть еще два открытых процесса – по восстановлению на работе и по бумажке, которую Газизов считает якобы распиской.

Но это споры на гораздо меньшие суммы и с более меньшей судебной перспективой. А спор о компенсации в 400 миллионов рублей закрыт. «Спартак» выплачивать эту сумму не должен.

Что касается суммы в 88 миллионов рублей, которую Газизов получил, нам ее надо вернуть. При взыскании этой суммы, если мы ее взыщем, а мы ее взыщем, у Шамиля Камиловича нет вариантов не заплатить, за исключением варианта, при котором он объявит себя банкротом.

В таком случае он будет вынужден покинуть пост генерального директора «Уфы», потому что человек, находящийся в банкротстве, работать не может.

Как ему выплачивать сумму? Будет гасить из зарплаты, запретим ему выезд за границу.

Не знаю мнение Леонида Арнольдовича Федуна и других акционеров «Спартака», но, учитывая условия нашего договора, мы вправе обратиться с таким иском в суд. Мы представляем интересы клуба и должны их защищать.

По срокам иск будет подготовлен очень быстро. Досудебную претензию мы уже отправили, а иск подадим завтра», – сказала Завьялова.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут