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  • Юрист «Спартака»: «Газизов должен вернуть 88 миллионов рублей. Вариантов не заплатить нет – только объявить себя банкротом»

Юрист «Спартака»: «Газизов должен вернуть 88 миллионов рублей. Вариантов не заплатить нет – только объявить себя банкротом»

28 апреля 2022, 20:25
6

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала подробности судебного процесса с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.

«У нас есть еще два открытых процесса – по восстановлению на работе и по бумажке, которую Газизов считает якобы распиской.

Но это споры на гораздо меньшие суммы и с более меньшей судебной перспективой. А спор о компенсации в 400 миллионов рублей закрыт. «Спартак» выплачивать эту сумму не должен.

Что касается суммы в 88 миллионов рублей, которую Газизов получил, нам ее надо вернуть. При взыскании этой суммы, если мы ее взыщем, а мы ее взыщем, у Шамиля Камиловича нет вариантов не заплатить, за исключением варианта, при котором он объявит себя банкротом.

В таком случае он будет вынужден покинуть пост генерального директора «Уфы», потому что человек, находящийся в банкротстве, работать не может.

Как ему выплачивать сумму? Будет гасить из зарплаты, запретим ему выезд за границу.

Не знаю мнение Леонида Арнольдовича Федуна и других акционеров «Спартака», но, учитывая условия нашего договора, мы вправе обратиться с таким иском в суд. Мы представляем интересы клуба и должны их защищать.

По срокам иск будет подготовлен очень быстро. Досудебную претензию мы уже отправили, а иск подадим завтра», – сказала Завьялова.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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R_a_i_n
1651168272
Короче посадили Газика на счетчик. До конца жизни выплачивать теперь)
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JTherry
1651169338
допрыгался Газик по судам, сутяга...) теперь только один "актив" остался - урун-баши, которого в Европе все хотят за 10 лимонов, или... бросить очередную перчатку (Зареме или Федуну?))) и пусть скажет спасибо, что за воровство не посадили... пока...
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Валерий2705
1651187206
Все что льется из стана сраптака, и людей которые его как то касаются, нужно делить на двое или на трое. Звиздеть все что угодно можно, но Газивов наверняка как работал в УФЕ по итогу, так и будет работать. Газизов возможно и развел хрюшатню, наверняка развел. Но! Понимали это больно долго, теперь бы судились по тихому и не выносили всё на достояние общественности. Мало позорного места в таблице и позорных заремовских гороскопов?
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talgatnurzhanov2006
1651205423
Давление на Газизова увеличивается, Федун подключил весь свой ресурс. Как Газизов справляется не знаю, это реально стресс, главное чтобы пить не начал.
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alp
1651217391
так я не понял? вариантов нет или, все таки есть? что за противоречивое выступление?
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alefreddy
1651246401
халява в 400лямов не прошла и 88 которые урвал за месяц работы вернуть придется.У Сечина 120лямов в месяц к примеру
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