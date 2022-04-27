Серия А. «Интер» уступил «Болонье»; «Аталанта» сыграла вничью с «Торино» (4:4), Миранчук остался в запасе

«Интер» в 20-м туре чемпионата Италии проиграл на выезде «Болонье». Команда Симоне Индзаги упустила возможность возглавить таблицу.

Полузащитник «Интера» Николо Барелла впервые в карьере достиг отметки в десять голевых передач за сезон Серии А.

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович забил четыре гола в последних трех матчах (помимо «Интера» соперниками были «Ювентус» и «Сампдория»).

В другой встрече «Аталанта» сыграла вничью с «Болоньей». Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

Италия. Серия А. 20-й тур

Аталанта – Торино – 4:4 (2:2)

Голы: 0:1 – Санабрия, 4; 1:1 – Муриэль, 18 (с пенальти); 2:1 – де Рон, 23; 2:2 – Лукич, 36 (с пенальти); 2:3 – Лукич, 53 (с пенальти); 2:4 – Фройлер, 68 (в свои ворота); 3:4 – Пашалич, 78; 4:4 – Муриэль, 84 (с пенальти).

Болонья – Интер – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Перишич, 3; 1:1 – Арнаутович, 28; 2:1 – Сансоне, 82.

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