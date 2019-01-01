как сказал бы суворов51
мало им хвичи они ещё и кварцхелия хотят купить неопалитанская мафия
из за них фсё мало их спартак драл
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал будущий трансфер Хвичи Кварацхелии в «Наполи». О нем объявил президент итальянцев.
«Нет, не знаю ничего о Кварацхелии, не видел его игру, потому что в Италии невозможно посмотреть ни российский, ни грузинский чемпионат. Но я хочу сказать одну вещь: если «Наполи» покупает какого-то игрока, значит, он на самом деле крут», – сказал Капелло.
- Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.
- Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
- В конце марта грузин расторг контракт с клубом.
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