Капелло: «Если «Наполи» купил Кварацхелию, значит, он на самом деле крут»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал будущий трансфер Хвичи Кварацхелии в «Наполи». О нем объявил президент итальянцев.

«Нет, не знаю ничего о Кварацхелии, не видел его игру, потому что в Италии невозможно посмотреть ни российский, ни грузинский чемпионат. Но я хочу сказать одну вещь: если «Наполи» покупает какого-то игрока, значит, он на самом деле крут», – сказал Капелло.

Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.

Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.

В конце марта грузин расторг контракт с клубом.

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