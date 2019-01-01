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Капелло: «Если «Наполи» купил Кварацхелию, значит, он на самом деле крут»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал будущий трансфер Хвичи Кварацхелии в «Наполи». О нем объявил президент итальянцев.

«Нет, не знаю ничего о Кварацхелии, не видел его игру, потому что в Италии невозможно посмотреть ни российский, ни грузинский чемпионат. Но я хочу сказать одну вещь: если «Наполи» покупает какого-то игрока, значит, он на самом деле крут», – сказал Капелло.

  • Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • В конце марта грузин расторг контракт с клубом.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1761

    Беспонтий 35 минут назад

    как сказал бы суворов51

    мало им хвичи они ещё и кварцхелия хотят купить неопалитанская мафия
    из за них фсё мало их спартак драл

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