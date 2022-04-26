Генсек РФС Алаев: «Финал Кубка России возвращается на главный стадион нашей страны»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал поведение финала Кубка России в «Лужниках».
«Мы рады объявить, что финал Кубка России возвращается на главный стадион нашей страны. Болельщики соскучились по играм на Большой спортивной арене.
Уверен, что нам удастся создать праздник и сделать финал Кубка России заметным событием не только для города, но и для всей страны», – сказал Алаев.
- В полуфинале турнира «Спартак» примет «Енисей», а «Динамо» – «Аланию».
- В последний раз финал Кубка России проходил в «Лужниках» в 2007-м – тогда «Локомотив» победил «Москву».
- Финал в «Лужниках» станет 30-м в истории розыгрышей Кубка России.
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Источник: сайт РФС