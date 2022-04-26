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Семин: «Федун многое сделал не только для «Спартака», но и для всего российского футбола»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин отметил вклад владельца «Спартака» Леонида Федуна в развитие футбола в России.

Ранее бизнесмен заверил, что не покинет страну и продолжит финансировать московский клуб.

«Федун многое сделал не только для «Спартака», но и для всего российского футбола.

Он инвестор: помимо своего клуба еще помогает развитию детско-юношеского футбола в стране. Душа у него точно болит за футбол», – сказал Семин.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
  • За 18 лет команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок России.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +62605

    portero 56 минут назад

    Ему скажут спасибо, те кому он помог...

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    Рейтинг: +24500

    vladimir-7 1 час назад

    Юрий Павлович, а конкретно, что Федун сделал для всего российского футбола?
    Это серьёзно, без подъ..ки.

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