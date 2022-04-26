Фомин: «В «Динамо» и сборной России очень похожи схема и требования»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что у него не возникает проблем с адаптацией в сборной России.

«В клубе и в сборной очень похожи схема и требования. Конечно, есть какие-то нюансы. Но когда в сборной у нас были теории по группам, то 90 процентов требований были такими же, что и в «Динамо».

Поэтому динамовцам было легче в сборной, и я при Валерии Карпине чувствую себя в своей тарелке», – сказал Фомин.

В этом сезоне хавбек провел за «Динамо» 29 матчей, забил 11 голов и сделал 3 ассиста.

В составе сборной России Фомин отдал 2 результативные передачи в 8 играх.

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