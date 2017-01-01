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Ибрагимович – самый возрастной автор ассиста в Серии А. Он побил рекорд Тотти

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сделал голевую передачу в матче 34-го тура Серии А против «Лацио» (2:1).

Швед отдал ассист в возрасте 40 лет, 6 месяцев и 21 дня и стал самым возрастным автором результативной передачи в истории Серии А.

Ибрагимович побил рекорд экс-форварда «Ромы» Франческо Тотти, который в 2017 году отдал ассист в 40 лет, 4 месяца и 23 дня.

  • В этом сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 24 матчах.
  • Контракт шведа с «Миланом» истекает летом.

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Источник: твиттер Джузеппе Пасторе

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