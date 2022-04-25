Ловчев: «Я бы оторвал голову Кофрие»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал игру защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие в матче 26-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).
«Я бы оторвал голову Кофрие. Вот он опекает игрока, так и играй до конца с ним. Чернов и Кофрие – два человека, которые просто не отвечают ни за что в штрафной», – сказал Ловчев.
- Отрыв «Спартака» от зоны переходных матчей – 3 очка.
- Фолы Кофрие привели к трем пенальти в ворота московской команды в этом сезоне.
Тест: назовите все российские клубы
Источник: «Матч ТВ»