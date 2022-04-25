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Ловчев: «Я бы оторвал голову Кофрие»

25 апреля 2022, 09:33
20

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал игру защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие в матче 26-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Я бы оторвал голову Кофрие. Вот он опекает игрока, так и играй до конца с ним. Чернов и Кофрие – два человека, которые просто не отвечают ни за что в штрафной», – сказал Ловчев.

  • Отрыв «Спартака» от зоны переходных матчей – 3 очка.
  • Фолы Кофрие привели к трем пенальти в ворота московской команды в этом сезоне.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Кофрие Максимилиано Ловчев Евгений
Комментарии (20)
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BRO_football
1650869703
Зато как хорошо с ЦСКА играли! И куда же вдруг внезапно делся профессионализм Спартака?
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Давид59
1650869822
В Зените тоже подобный дуболом был. Пюгренье звался. Вовремя его домой отправили.
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piligrim1986
1650871286
ну собственно ничего нового
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E5
1650871565
наконец-то конструктивная критика подъехала
Ответить
E5
1650871725
Болельщики довольны!
Ответить
paracetamol
1650877097
Согласен, что Кофрие му-ак, но причем тут судья?
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portero
1650877620
Злобный Серафимыч...
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El_Chori
1650879488
Именно поэтому ты не тренер, а балобол из ящика.
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DOCTOR PENALTY
1650879585
Чё отрывать-то, он и так "без головы" играет. )
Ответить
morgan59
1650887127
Если бы Сегодня был тренер К.И.Бесков, то Кофрие играл бы уже за ,Чертаново. Странно это всё. Игроки косячат, а виночаты судьи. Самое смешное, что за Кофрие всегда готова заступиться Зарема.
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