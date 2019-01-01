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Ловчев: «Я бы оторвал голову Кофрие»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал игру защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие в матче 26-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Я бы оторвал голову Кофрие. Вот он опекает игрока, так и играй до конца с ним. Чернов и Кофрие – два человека, которые просто не отвечают ни за что в штрафной», – сказал Ловчев.

  • Отрыв «Спартака» от зоны переходных матчей – 3 очка.
  • Фолы Кофрие привели к трем пенальти в ворота московской команды в этом сезоне.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии14
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    Рейтинг: +488

    Конопляных дел мастер 14 минут назад

    Понаберут черти кого на поводу сомнительных агентов. Спартак это сборище европейского неликвида.

    0
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    Рейтинг: +26

    E5 19 минут назад

    Болельщики довольны!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +26

    E5 22 минуты назад

    наконец-то конструктивная критика подъехала

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7743

    piligrim1986 27 минут назад

    ну собственно ничего нового

    0
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    Рейтинг: +5565

    Давид59 51 минуту назад

    В Зените тоже подобный дуболом был. Пюгренье звался. Вовремя его домой отправили.

    3
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    Рейтинг: +11297

    BRO_football 53 минуты назад

    Зато как хорошо с ЦСКА играли! И куда же вдруг внезапно делся профессионализм Спартака?

    0
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    Рейтинг: +7065

    R_a_i_n > BRO_football 43 минуты назад

    Ну вообще лучше играли. Забили 4, а засчитали два. Вы с 2 пенок, одна из которых нарисованная 100%

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    Рейтинг: +11297

    BRO_football > R_a_i_n 29 минут назад

    Это футбол. Бывает такое, что отменяют голы, забитые не по правилам: касание рукой мяча в атаке и попадание в оффсайд.
    Если бы судья не заметил этого, то мы бы сейчас говорили о подыгрывании судьи Спартаку.
    Ну и само собой матч Спартака с Арсеналом, когда судья отменил гол Арсенала и показал левую красную карточку Кангва, у болельщиков Спартака просто выпал из памяти. Там ничего такого не было, всё по правилам.

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    Рейтинг: +26

    E5 > BRO_football 20 минут назад

    скорее ЦСКА сам поспособствовал этому недоразумению

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    Рейтинг: +13610

    NewLife 56 минут назад

    Головой надо было думать, когда его покупали.

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    Рейтинг: +639

    Riot Zero > NewLife 7 минут назад

    Это вопрос к Зареме, она лично его утвердила.

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    Рейтинг: +389

    SLADE2019 59 минут назад

    А Жиго? Ему тоже не мешало бы, хотя бы ноги его кривые оторвать.

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    Рейтинг: +2388

    Челнинец > SLADE2019 43 минуты назад

    Да ему уже пофиг играет на оть.е.би.сь, мыслями в Марселе он

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    Рейтинг: +405

    andr2112 1 час назад

    Можно еще что-нибудь

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