Ловчев: «Я бы оторвал голову Кофрие»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал игру защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие в матче 26-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Я бы оторвал голову Кофрие. Вот он опекает игрока, так и играй до конца с ним. Чернов и Кофрие – два человека, которые просто не отвечают ни за что в штрафной», – сказал Ловчев.

Отрыв «Спартака» от зоны переходных матчей – 3 очка.

Фолы Кофрие привели к трем пенальти в ворота московской команды в этом сезоне.

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