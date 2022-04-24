Фолы Кофрие привели к трем пенальти в ворота «Спартака»

«Спартак» проиграл «Ростову» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.

В ворота московской команды было назначено два пенальти. Один из них – после фола защитника Максимилиано Кофрие.

В этом сезоне нарушения Кофрие привели к трем пенальти в ворота «Спартака». Это повторение худшего результата сезона в РПЛ, который принадлежит бывшему игроку «Ростова» Понтусу Альмквисту.