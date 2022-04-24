Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

Фолы Кофрие привели к трем пенальти в ворота «Спартака»

«Спартак» проиграл «Ростову» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.

В ворота московской команды было назначено два пенальти. Один из них – после фола защитника Максимилиано Кофрие.

В этом сезоне нарушения Кофрие привели к трем пенальти в ворота «Спартака». Это повторение худшего результата сезона в РПЛ, который принадлежит бывшему игроку «Ростова» Понтусу Альмквисту.

  • «Спартак» купил Кофрие за 2,5 млн евро летом 2021 года.
  • В этом сезоне бельгиец провел 14 матчей и сделал 1 ассист.

Новости по теме
Ловчев: «Покупка Кофрие и Хендрикса – оскорбление для «Спартака». Когда «Зенит» покупает Малкома и Ловрена – это другое» 33
Кофрие – об исключении «Спартака» из ЛЕ: «Обидно, что все закончилось не на футбольном поле» 1
Кофрие: «До сих пор не могу привыкнуть, насколько легко судьи в России раздают карточки»
Источник: Sports.ru

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

24.04.2022 22:54
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +31293

    VVM1964 43 минуты назад

    Ну тут ничего не скажешь - видимо тренер и убрал его из ЦЗ - мистер привоз (((, но сегодня то Полоз " купил " наверное не столько Кофрие , сколько судью - нырять начал еще до контакта, который никак на пенальти не тянул ...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1060

    вальтер79 46 минут назад

    рыжий это просто топ защитник))))))))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5791

    maygli 56 минут назад

    Всё предсказуемо. Он так всегда играл, играет и будет играть. По другому не умеет.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12190

    playsh 1 час назад

    Антифриз сегодня показывал,как нельзя играть возле своих ворот...
    Только игру с тренировкой попутал.Козёл рыжий.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7102

    vladik12 1 час назад

    Обезьяна с гранатой. Прибавьте к этому его карты, в т.ч. красные.

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11