Фолы Кофрие привели к трем пенальти в ворота «Спартака»

Ну тут ничего не скажешь - видимо тренер и убрал его из ЦЗ - мистер привоз (((, но сегодня то Полоз " купил " наверное не столько Кофрие , сколько судью - нырять начал еще до контакта, который никак на пенальти не тянул ...
«Спартак» проиграл «Ростову» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.
В ворота московской команды было назначено два пенальти. Один из них – после фола защитника Максимилиано Кофрие.
В этом сезоне нарушения Кофрие привели к трем пенальти в ворота «Спартака». Это повторение худшего результата сезона в РПЛ, который принадлежит бывшему игроку «Ростова» Понтусу Альмквисту.
- «Спартак» купил Кофрие за 2,5 млн евро летом 2021 года.
- В этом сезоне бельгиец провел 14 матчей и сделал 1 ассист.
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