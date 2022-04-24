Тухель – о Рюдигере: «Челси» будет его не хватать»

Главный тренер «Челси» Антонио Рюдигер подтвердил, что защитник Антонио Рюдигер уйдет из клуба в конце сезона.

«Он сообщил мне об уходе лично. Вместе с клубом мы сделали все, что могли, но оставить его было тяжело из-за санкций.

Антонио – дин из лучших защитников за последние полтора года. «Челси» будет его не хватать, он ключевой игрок команды», – сказал Тухель.

Рюдигер в конце сезона станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что он перейдет в «Реал».

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