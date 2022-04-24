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Березуцкий: «Языджи тяжело провести 90 минут. Сейчас идет пост»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру Чидера Эджуке и Юсуфа Языджи в матче против «Динамо» (1:0).

– Как оцените игру Эджуке?

– Последние две игры он выходит, поэтому сегодня получил больше времени. Если он продолжит также, то это пойдет на пользу команде. Порадовало, что он помогал обороне, что для него не всегда свойственно.

– Немного потухает Языджи. Может, он устал? Может, у него спад?

– Да, он пропустил некоторые тренировки, потому что его беспокоила спита. Это не может не сказаться. Ему тяжело провести 90 минут. Сейчас у него хорошее состояние. Сейчас идет мусульманский праздник, три футболиста у нас держат пост. Наверное, из-за этого тяжело играть.

  • Эджуке заменил Языджи на 58-й минуте.
  • На 67-й Чидера забил гол.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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24.04.2022 22:49
Комментарии2
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    Рейтинг: +1737

    Bozigit 7 минут назад

    Уважение к игроку. МОЛОДЕЦ!

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    Рейтинг: +12190

    playsh 1 час назад

    Лёша,ты сам то понял,что ляпнул...А бурлакам на Волге легко было поститься?

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