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Корниленко – о судействе в игре с «Химками»: «Слов нет, одни эмоции. Естественно, «Крылья» обратятся в ЭСК. Такое нельзя просто так оставлять»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о судействе после матча 26-го тура РПЛ против «Химок» (1:4). Самарцы заканчивали встречу вдевятером.

Встречу в поле обслуживал москвич Алексей Матюнин.

«Слов нет, одни эмоции. То, что сегодня происходило на поле – выше моего понимания футбола. Естественно, мы будем обращаться в экспертно-судейскую комиссию по поводу судейства в этом матче. Такое просто так оставлять нельзя.

Да, я тоже сегодня получил желтую карточку. Потому что невозможно молчать, когда такое на поле происходит.

И я благодарю наших ребят за самоотдачу. Даже оставшись вдевятером, они продолжали играть в футбол, играть в атаку. У нас классная команда и сильный коллектив, сильнейший тренерский штаб. И рушить нашу игру таким судейством не надо. Мы с этим мириться не будем. «Крылья» – молодая играющая команда, и мы за честный футбол», – сказал Корниленко.

  • Самарцы идут в РПЛ 7-ми.
  • «Химки» расположились в зоне переходных матчей.
  • У химчан 6 матчей подряд без поражений.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Сегодня, 17:36
Комментарии1
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    Рейтинг: +7085

    vladik12 11 минут назад

    Фигасе "Крылья" развизжались.

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