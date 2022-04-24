Корниленко – о судействе в игре с «Химками»: «Слов нет, одни эмоции. Естественно, «Крылья» обратятся в ЭСК. Такое нельзя просто так оставлять»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о судействе после матча 26-го тура РПЛ против «Химок» (1:4). Самарцы заканчивали встречу вдевятером.

Встречу в поле обслуживал москвич Алексей Матюнин.

«Слов нет, одни эмоции. То, что сегодня происходило на поле – выше моего понимания футбола. Естественно, мы будем обращаться в экспертно-судейскую комиссию по поводу судейства в этом матче. Такое просто так оставлять нельзя.

Да, я тоже сегодня получил желтую карточку. Потому что невозможно молчать, когда такое на поле происходит.

И я благодарю наших ребят за самоотдачу. Даже оставшись вдевятером, они продолжали играть в футбол, играть в атаку. У нас классная команда и сильный коллектив, сильнейший тренерский штаб. И рушить нашу игру таким судейством не надо. Мы с этим мириться не будем. «Крылья» – молодая играющая команда, и мы за честный футбол», – сказал Корниленко.

Самарцы идут в РПЛ 7-ми.

«Химки» расположились в зоне переходных матчей.

У химчан 6 матчей подряд без поражений.

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