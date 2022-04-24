Осинькин – о судействе после игры с «Химками»: «Любой зацеп могут оценить в карточку или пенальти. Абсурд!»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о судействе после матча 26-го тура РПЛ против «Химок» (1:4). Самарцы заканчивали встречу вдевятером.
«Судейство – это не крик души. Об этом говорят все тренеры РПЛ. Такие ситуации есть у всех. Любой зацеп могут оценить в карточку или пенальти. Это же глупо. Абсурд! Нужны более точные формулировки», – сказал тренер.
- Самарцы идут в РПЛ 7-ми.
- «Химки» расположились в зоне переходных матчей.
- У химчан 6 матчей подряд без поражений.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»