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Осинькин – о судействе после игры с «Химками»: «Любой зацеп могут оценить в карточку или пенальти. Абсурд!»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о судействе после матча 26-го тура РПЛ против «Химок» (1:4). Самарцы заканчивали встречу вдевятером.

«Судейство — это не крик души. Об этом говорят все тренеры РПЛ. Такие ситуации есть у всех. Любой зацеп могут оценить в карточку или пенальти. Это же глупо. Абсурд! Нужны более точные формулировки», – сказал тренер.

  • Самарцы идут в РПЛ 7-ми.
  • «Химки» расположились в зоне переходных матчей.
  • У химчан 6 матчей подряд без поражений.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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