«Мы – первые». Фанатскому движению «Спартака» исполнилось 50 лет

Сегодня исполняется 50 лет фанатскому движению «Спартака». Об этом сообщило самое большое объединение болельщиков клуба «Фратрия».

«50 лет спартаковскому фанатизму!

Несмотря на игру, на турнирное положение и на обстановку в команде, мы – первые!

Первые, кто принeс флаг с цветами клуба на трибуну; первые, кто повязал клубные шарфы на шею, и первые, кто начал активно поддерживать свою команду на трибунах», – написала «Фратрия».

В 16:30 по Москве «Спартак» начнет гостевой матч 26-го тура РПЛ против «Ростова».

В этом году «Спартаку» исполнилось 100 лет.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут