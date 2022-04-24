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  • Карраскаль: «Два раза над предложением ЦСКА не думал! Играть в Европе – это мечта»

Карраскаль: «Два раза над предложением ЦСКА не думал! Играть в Европе – это мечта»

24 апреля 2022, 14:05
6

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль объяснил, почему зимой перешел в московский клуб. Он мечтал играть в Европе.

– Хорошо, пора переходить к стереотипам. В нашем недавнем интервью Жан-Филипп Гбамен высказал весьма здравую мысль: «Я и до приезда знал, что медведи в Москве – только в зоопарке, а не на улицах. Да, здесь холодно, но в остальном столица России – идеальное место, чтобы играть в хороший футбол. Здесь многие улыбаются, мы прекрасно со всеми ладим. С первого дня все складывается чудесно, люди – добрые, в городе все есть. Мы часто обсуждаем это с Хорхе, Юсуфом, со всеми парнями, которые приехали одновременно со мной…».

– Джи Пи абсолютно прав – нужно увидеть город, страну, пожить в ней чуть-чуть, а только потом делать выводы. Мне было, наверное, проще, чем остальным: я вообще ничего не знал про Москву, когда приезжал. Только то, что она где-то есть на этом свете – и все. Максимум – посмотрел фото в интернете.

– Честно?

– Да! Понимаешь, я легок на подъем, мне важнее самому приобщиться к культуре, прочувствовать местную жизнь, чем слушать чьи-то отзывы. Мечта всех южноамериканских мальчишек, которые выбирают футбол – играть в Европе. Два раза над предложением ЦСКА я не думал!

– И как тебе Москва?

– Отличный город, я на все сто процентов в своей тарелке! Здесь красиво и комфортно.

  • Карраскаль был арендован зимой у аргентинского «Ривер Плейта».
  • ЦСКА обязан выкупить Карраскаля, если он проведет не менее 7 матчей за клуб.
  • 23-летний игрок за 7 матчей в РПЛ забил 1 гол – «Рубину» (6:1).

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Карраскаль Хорхе
Комментарии (6)
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RussiaChampion
1650798670
интересно, когда теперь он в европе сыграет...
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BRO_football
1650803734
Мечте Карраскаля в ближайшее время не суждено сбыться.
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Persona_non_Grata
1650804244
Где ЦСКА и где Европа )))
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алдан2014
1650804472
Как игрок довольно неплох,но вот как быть с мечтами о Европе?
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