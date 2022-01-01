Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?
3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

Соболев – о легионерах «Спартака»: «Попросили не скрываться и не уезжать без предупреждения. Сообщите сразу, чтобы команда была в курсе»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о беседе с иностранными футболистами, которым ФИФА разрешила приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

– Расскажу, как все было. Когда вся эта ситуация только началась, мы сели всей командой в раздевалке и поговорили между собой. Попросили: если кто-то хочет уехать, сообщите сразу, чтобы команда была в курсе.

Не надо бегать, скрываться или уезжать без предупреждения. Те, кто хотел, они уехали. Все отнеслись к этому нормально.

– Собрал команду для этого разговора Георгий Джикия?

– Да, Джикия на правах капитана занялся этим вопросом. Он попросил всех заранее сказать, если у кого-то есть мысли об уходе из команды. В итоге Джордан [Ларссон] и Лукас [Айртон] предупредили о своем уходе.

  • Ларссон до лета ушел в шведский АИК.
  • Айртона до конца года арендовал «Фламенго».

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Соболев: «Видел ролик «Рубина» со звуками дельфина. Это неинтересно» 8
Соболев – об исключении «Спартака» из ЛЕ: «Тедеско поддержал? Он просто испугался, мы должны были выиграть турнир» 8
Соболев: «В Европе VAR смотрят максимум минуту. В РПЛ судье нужно минимум три» 18
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:36
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +13795

    Barmaleushka 2 часа назад

    Промес , сидя на "кортах" объяснил почему уезжать не надо .

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11