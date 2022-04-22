Соболев – о легионерах «Спартака»: «Попросили не скрываться и не уезжать без предупреждения. Сообщите сразу, чтобы команда была в курсе»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о беседе с иностранными футболистами, которым ФИФА разрешила приостанавливать контракты с клубами РПЛ.
– Расскажу, как все было. Когда вся эта ситуация только началась, мы сели всей командой в раздевалке и поговорили между собой. Попросили: если кто-то хочет уехать, сообщите сразу, чтобы команда была в курсе.
Не надо бегать, скрываться или уезжать без предупреждения. Те, кто хотел, они уехали. Все отнеслись к этому нормально.
– Собрал команду для этого разговора Георгий Джикия?
– Да, Джикия на правах капитана занялся этим вопросом. Он попросил всех заранее сказать, если у кого-то есть мысли об уходе из команды. В итоге Джордан [Ларссон] и Лукас [Айртон] предупредили о своем уходе.
- Ларссон до лета ушел в шведский АИК.
- Айртона до конца года арендовал «Фламенго».
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