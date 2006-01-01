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Бийол – о задаче ЦСКА: «Постараемся удержать третье место»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал о задаче команды на концовку сезона.

– Какова турнирная мотивация ЦСКА в оставшихся матчах?

– Постараемся удержать третье место. Борьба будет нелегкой, мы это понимаем. Знаете, в зимнюю паузу такой результат казался очень хорошим. Но когда сезон возобновился, команда начала побеждать. У нас разыгрался аппетит, хотелось замахнуться на большее.

К сожалению, последние неудачи изменили ситуацию. Как бы то ни было, до конца сезона еще целый месяц и пять матчей. Сделаем все возможное, чтобы провести их успешно.

  • ЦСКА опережает идущий на 4-м месте «Сочи» на очко.
  • Отставание от идущего 2-м «Динамо» – 8 очков.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Bobsoccer

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Комментарии2
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    Рейтинг: +17061

    Persona_non_Grata 59 минут назад

    Забудь - в выходные вы уже 4- е, а к концу в 5-ке бы удержаться !!!

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    Рейтинг: +2700

    Enter2006 2 часа назад

    Березуцкие, при всём уважении к ним, тренеры слабые. Важно это признать.

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