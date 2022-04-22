Бийол – о задаче ЦСКА: «Постараемся удержать третье место»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал о задаче команды на концовку сезона.
– Какова турнирная мотивация ЦСКА в оставшихся матчах?
– Постараемся удержать третье место. Борьба будет нелегкой, мы это понимаем. Знаете, в зимнюю паузу такой результат казался очень хорошим. Но когда сезон возобновился, команда начала побеждать. У нас разыгрался аппетит, хотелось замахнуться на большее.
К сожалению, последние неудачи изменили ситуацию. Как бы то ни было, до конца сезона еще целый месяц и пять матчей. Сделаем все возможное, чтобы провести их успешно.
Игра: назовите 50 клубов за 5 минут
Источник: Bobsoccer