Бийол – о задаче ЦСКА: «Постараемся удержать третье место»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал о задаче команды на концовку сезона.

– Какова турнирная мотивация ЦСКА в оставшихся матчах?

– Постараемся удержать третье место. Борьба будет нелегкой, мы это понимаем. Знаете, в зимнюю паузу такой результат казался очень хорошим. Но когда сезон возобновился, команда начала побеждать. У нас разыгрался аппетит, хотелось замахнуться на большее.

К сожалению, последние неудачи изменили ситуацию. Как бы то ни было, до конца сезона еще целый месяц и пять матчей. Сделаем все возможное, чтобы провести их успешно.

ЦСКА опережает идущий на 4-м месте «Сочи» на очко.

Отставание от идущего 2-м «Динамо» – 8 очков.

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