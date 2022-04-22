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  • Соболев – о бане российского футбола: «Спорт вне политики. Мы, спортсмены, не имеем отношения к происходящему»

Соболев – о бане российского футбола: «Спорт вне политики. Мы, спортсмены, не имеем отношения к происходящему»

22 апреля 2022, 07:35
9

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.

– Ты понимаешь объяснение CAS по поводу отстранения нашей сборной с чемпионата мира?

– Спорт вне политики, да? Так было всегда, и больше мне нечего добавить. Сейчас уже и следующий чемпионат Европы под вопросом для нас.

Обидно, потому что мы – спортсмены – не имеем отношения к тому, что происходит. Мы просто хотим играть в футбол, фигуристы хотят кататься на Олимпиаде, а хоккеисты – играть на чемпионате мира. Это наша работа, мы играем ради этого. Обидно, когда тебя всего лишают.

И самое горькое заключается в том, что ты ничего не можешь с этим всем сделать. Ты делаешь все, чтобы сыграть на чемпионате мира, чемпионате Европы, в Лиге чемпионов, а тебя просто лишают такой возможности.

– С большой долей вероятности в следующем сезоне наших команд не будет в еврокубках. Большинство легионеров покинут свои клубы. Каким ты видишь «Спартак» летом?

– Не думаем об этом – просто играем в футбол. Летом будет видно. Думаю, те, кто хотел, уже покинули команду. А остальные – с нами.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.
  • РФС подал иски на эти решения.
  • Союз направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (9)
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sobaka120982
1650603651
Дельфины априори не могут быть спортсменами... репутацию спортсмена ты так испортил , что мерзко на тебя смотреть
Ответить
MaxRnD
1650604859
У амёбы печалька
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acor94
1650605206
Спорт вне политики - давно не актуальная фраза. Предлагаю ввести новый формат. Спорт - это политика. Тогда не будет всего этого нытья.
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Давид59
1650609483
Спорт вне политики. Артисты вне политики. Все вне политики. Напрасно. Может всё по другому бы было
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Vitaga
1650610049
соболев - инфантильный дебилоид - если говорит - то сплошные штампы - где то услышал видимо слова. читать он вообще не умеет
Ответить
piligrim1986
1650611341
так а чеж ты хавальник свой раскрыл одним из первых? забыл уже?
Ответить
NewLife
1650611770
Чтобы политика не влияла на спорт, спортсмены не должны быть вне политики.
Ответить
Enter2006
1650612377
Спорт вне политики? Хахаха! Промой глаза и включи мозг, посмотри на реалии!
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