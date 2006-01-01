Соболев – о бане российского футбола: «Спорт вне политики. Мы, спортсмены, не имеем отношения к происходящему»

Что ты там делаешь,чтобы сыграть в ЛЧ,расскажи-ка подробнее...
Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.
– Ты понимаешь объяснение CAS по поводу отстранения нашей сборной с чемпионата мира?
– Спорт вне политики, да? Так было всегда, и больше мне нечего добавить. Сейчас уже и следующий чемпионат Европы под вопросом для нас.
Обидно, потому что мы – спортсмены – не имеем отношения к тому, что происходит. Мы просто хотим играть в футбол, фигуристы хотят кататься на Олимпиаде, а хоккеисты – играть на чемпионате мира. Это наша работа, мы играем ради этого. Обидно, когда тебя всего лишают.
И самое горькое заключается в том, что ты ничего не можешь с этим всем сделать. Ты делаешь все, чтобы сыграть на чемпионате мира, чемпионате Европы, в Лиге чемпионов, а тебя просто лишают такой возможности.
– С большой долей вероятности в следующем сезоне наших команд не будет в еврокубках. Большинство легионеров покинут свои клубы. Каким ты видишь «Спартак» летом?
– Не думаем об этом – просто играем в футбол. Летом будет видно. Думаю, те, кто хотел, уже покинули команду. А остальные – с нами.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.
- РФС подал иски на эти решения.
- Союз направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций.
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