Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
Супер-Валера. Главный футбольный помощник
2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

Соболев – о бане российского футбола: «Спорт вне политики. Мы, спортсмены, не имеем отношения к происходящему»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.

– Ты понимаешь объяснение CAS по поводу отстранения нашей сборной с чемпионата мира?

– Спорт вне политики, да? Так было всегда, и больше мне нечего добавить. Сейчас уже и следующий чемпионат Европы под вопросом для нас.

Обидно, потому что мы – спортсмены – не имеем отношения к тому, что происходит. Мы просто хотим играть в футбол, фигуристы хотят кататься на Олимпиаде, а хоккеисты – играть на чемпионате мира. Это наша работа, мы играем ради этого. Обидно, когда тебя всего лишают.

И самое горькое заключается в том, что ты ничего не можешь с этим всем сделать. Ты делаешь все, чтобы сыграть на чемпионате мира, чемпионате Европы, в Лиге чемпионов, а тебя просто лишают такой возможности.

– С большой долей вероятности в следующем сезоне наших команд не будет в еврокубках. Большинство легионеров покинут свои клубы. Каким ты видишь «Спартак» летом?

– Не думаем об этом – просто играем в футбол. Летом будет видно. Думаю, те, кто хотел, уже покинули команду. А остальные – с нами.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.
  • РФС подал иски на эти решения.
  • Союз направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Соболев: «В Европе VAR смотрят максимум минуту. В РПЛ судье нужно минимум три» 4
Соболев – о словах Дзюбы про «тренеришку» Эмери: «Никогда себе такого не позволю» 2
Соболев: «Спартак» выиграл бы Лигу Европы – вообще легко. «Прибили» бы «Лейпциг» 3:0» 23
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:35
Комментарии11
...
  • ...
    Рейтинг: +314

    Спартач80 21 минуту назад

    Что ты там делаешь,чтобы сыграть в ЛЧ,расскажи-ка подробнее...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2693

    Enter2006 52 минуты назад

    Спорт вне политики? Хахаха! Промой глаза и включи мозг, посмотри на реалии!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13583

    NewLife 1 час назад

    Чтобы политика не влияла на спорт, спортсмены не должны быть вне политики.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7739

    piligrim1986 1 час назад

    так а чеж ты хавальник свой раскрыл одним из первых? забыл уже?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1525

    Vitaga 1 час назад

    соболев - инфантильный дебилоид - если говорит - то сплошные штампы - где то услышал видимо слова. читать он вообще не умеет

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5560

    Давид59 1 час назад

    Спорт вне политики. Артисты вне политики. Все вне политики. Напрасно. Может всё по другому бы было

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2432

    acor94 2 часа назад

    Спорт вне политики - давно не актуальная фраза. Предлагаю ввести новый формат. Спорт - это политика. Тогда не будет всего этого нытья.

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +49500

    MaxRnD 2 часа назад

    У амёбы печалька

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +413

    чаппай 3 часа назад

    Ахренеть, вот это овощ. И заявляя подобное, он думает, что ещё когда-нибудь сыграет в еврокубках или за сборную на крупных турнирах или отборах... Неудивительно, что такое население дурачат, как хотят

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4109

    sobaka120982 3 часа назад

    Дельфины априори не могут быть спортсменами... репутацию спортсмена ты так испортил , что мерзко на тебя смотреть

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +972

    Дубина > sobaka120982 1 час назад

    что мерзко на тебя смотреть

    Как и на грязный Сочи!!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11