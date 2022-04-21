Черевченко – о жалобе на «Химки»: «Мы ждали почти два месяца. Сроки давно вышли»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал, почему было решено жаловаться в РФС на подмосковный клуб.

«Не я один подал жалобу, а весь тренерский штаб. Почему? Сроки давно вышли. Мы договаривались, что погашение будет до 15 марта. Мы ждали почти два месяца.

Да, мы в хороших отношениях, нормально расстались. Если Терюшков сказал, значит, наверное, есть технический момент. Когда вопрос закроется, тогда отзовeм жалобу.

Если мы в хороших отношениях, надеемся, что скоро всe выплатят!» – заявил Черевченко.

Тренер покинул «Химки» в феврале.

Клуб уволил его во второй раз за этот сезон. Первый был в октябре.

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