Черевченко: «Это я дал второй шанс «Химкам», а не они мне. Жалею, что вернулся туда»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко объяснил, почему вернулся в клуб в ноябре 2021 года менее чем через месяц после отставки.

– Сказали из «Химок», что дали второй шанс. Я хочу ответить. Это я им дал второй шанс, что вернулся туда, а не они мне. Дал руководству шанс, чтобы они все исправили: и финансирование, и все остальное.

Это глупо. Сейчас жалею, что вернулся туда. Это в первый раз в жизни. Я вернулся не к руководителям – я вернулся к футболистам, которые приходили под меня в команду. Не мог их бросить. Летом я хотел уйти из клуба всем тренерским штабом.

– Почему?

– Потому что были вещи, которые нам не нравились. Мы не хотели ехать на следующий сбор.

Когда команда заиграла здорово, заняла восьмое место, сколько людей ушло? Человек 12. Наш тренерский штаб столкнулся с тем, что на первом сборе в Кратове девять человек стояли на поле.

Мы играли товарищескую игру с «Факелом», я игроков из молодежки брал, «Долгопрудного» брал. Народу не хватало. Я, Климов, Семшов не будем же играть?! Народу не хватало.