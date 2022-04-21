РФС ищет нового провайдера для системы VAR и рассматривает несколько предложений

В РФС отреагировали на информацию о возможном прекращении работы системы VAR в России.
«Действующее соглашение РФС с компанией с Hawk-Eye Innovations Ltd завершается в конце сезона-2021/22, все обязательства по нему будут исполнены в полном объeме.
В данный момент Департамент судейства ведет работу по выбору провайдера для системы VAR на следующие сезоны и рассматривает предложения различных поставщиков. Информация об итогах отбора будет опубликована дополнительно», – сообщили в РФС.
- Британская компания Hawk-Eye Innovations Ltd – провайдер технологии VAR.
- Она предоставляет оборудование и операторов видеоповторов, помогающих ассистентам в VAR-центре.
- Альтернативами могут стать лишь 4 компании, прошедшие сертификацию в ФИФА.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова