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РФС ищет нового провайдера для системы VAR и рассматривает несколько предложений

В РФС отреагировали на информацию о возможном прекращении работы системы VAR в России.

«Действующее соглашение РФС с компанией с Hawk-Eye Innovations Ltd завершается в конце сезона-2021/22, все обязательства по нему будут исполнены в полном объeме.

В данный момент Департамент судейства ведет работу по выбору провайдера для системы VAR на следующие сезоны и рассматривает предложения различных поставщиков. Информация об итогах отбора будет опубликована дополнительно», – сообщили в РФС.

  • Британская компания Hawk-Eye Innovations Ltd – провайдер технологии VAR.
  • Она предоставляет оборудование и операторов видеоповторов, помогающих ассистентам в VAR-центре.
  • Альтернативами могут стать лишь 4 компании, прошедшие сертификацию в ФИФА.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Комментарии3
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    Рейтинг: +949

    ВасяК 1 час назад

    Надо обращаться к китайцам!!!

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    Рейтинг: +15454

    Cleaner 1 час назад

    РФС моет бабло при каждом удобном случае.(

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    Рейтинг: +6902

    Томик 1 час назад

    То, что нам выдавали за VAR, было жалкое позорище. Надеюсь теперь это будет действительно система определения было нарушение или нет, с необходимой точностью и визуальным отображением. А не просмотр повтора с общего плана.

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