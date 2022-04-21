РФС ищет нового провайдера для системы VAR и рассматривает несколько предложений

В РФС отреагировали на информацию о возможном прекращении работы системы VAR в России.

«Действующее соглашение РФС с компанией с Hawk-Eye Innovations Ltd завершается в конце сезона-2021/22, все обязательства по нему будут исполнены в полном объeме.

В данный момент Департамент судейства ведет работу по выбору провайдера для системы VAR на следующие сезоны и рассматривает предложения различных поставщиков. Информация об итогах отбора будет опубликована дополнительно», – сообщили в РФС.