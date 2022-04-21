Агент Шпинев назвал Самедова «сбитым летчиком»

Александр Самедов ответил на критику в свой адрес со стороны футбольного агента Вадима Шпинева.
«Хочешь проверить человека? Дай ему либо много денег, либо власть. Ну вот как раз эти слова идеально подходят к самому Шпинeву. Идеально! Кто он был и кем он стал», – сказал Самедов.
«Выражение «дай человеку либо денег, либо власти», по словам Самедова, идеально подходят мне? Считаю, что сбитым лeтчикам отвечать не стоит», – отреагировал Шпинев.
- В начале апреля Самедов покинул пост старшего селекционера по молодежному футболу «Локомотива».
- Он работал в селекционном отделе клуба с января 2021 года.
Источник: «Чемпионат»