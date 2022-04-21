Агент Шпинев назвал Самедова «сбитым летчиком»

Александр Самедов ответил на критику в свой адрес со стороны футбольного агента Вадима Шпинева.

«Хочешь проверить человека? Дай ему либо много денег, либо власть. Ну вот как раз эти слова идеально подходят к самому Шпинeву. Идеально! Кто он был и кем он стал», – сказал Самедов.

«Выражение «дай человеку либо денег, либо власти», по словам Самедова, идеально подходят мне? Считаю, что сбитым лeтчикам отвечать не стоит», – отреагировал Шпинев.