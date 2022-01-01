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Агент Шпинев назвал Самедова «сбитым летчиком»

Александр Самедов ответил на критику в свой адрес со стороны футбольного агента Вадима Шпинева.

«Хочешь проверить человека? Дай ему либо много денег, либо власть. Ну вот как раз эти слова идеально подходят к самому Шпинeву. Идеально! Кто он был и кем он стал», – сказал Самедов.

«Выражение «дай человеку либо денег, либо власти», по словам Самедова, идеально подходят мне? Считаю, что сбитым лeтчикам отвечать не стоит», – отреагировал Шпинев.

  • В начале апреля Самедов покинул пост старшего селекционера по молодежному футболу «Локомотива».
  • Он работал в селекционном отделе клуба с января 2021 года.

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Источник: «Чемпионат»

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