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Аллегри: «Влахович не привык играть каждые три дня. У него спад физической формы»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объяснил, почему форвард Душан Влахович не забил в обоих полуфинальных матчах Кубка Италии против «Фиорентины».

«Это вполне естественно, что у него сейчас спад физической формы. Он не привык играть каждые три дня.

Напоминаю в очередной раз, что этому парню 22 года, ему не хватает опыта и душевного равновесия, чтобы справляться с неудачами и не расстраиваться, когда что-то идет не так», – сказал Аллегри.

  • Влахович в январе перешел в «Ювентус» из «Фиорентины».
  • Сумма трансфера – 81,6 миллиона евро.
  • В составе новой команды серб забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

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Источник: Football Italia

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