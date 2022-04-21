Аллегри: «Влахович не привык играть каждые три дня. У него спад физической формы»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объяснил, почему форвард Душан Влахович не забил в обоих полуфинальных матчах Кубка Италии против «Фиорентины».
«Это вполне естественно, что у него сейчас спад физической формы. Он не привык играть каждые три дня.
Напоминаю в очередной раз, что этому парню 22 года, ему не хватает опыта и душевного равновесия, чтобы справляться с неудачами и не расстраиваться, когда что-то идет не так», – сказал Аллегри.
- Влахович в январе перешел в «Ювентус» из «Фиорентины».
- Сумма трансфера – 81,6 миллиона евро.
- В составе новой команды серб забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
Источник: Football Italia