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Головин: «Монако» будет цепляться за любой шанс попасть в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу своей команды над «Ниццей» в 33-м туре Лиги 1.

  • Монегаски выиграли со счетом 1:0.
  • Российский хавбек забил единственный гол в матче.
  • «Монако» идет на 5-м месте в таблице чемпионата, уступая «Страсбуру» и «Ренну» по дополнительным показателям.

«Рад и победе, и своему голу, выиграли очень важный матч. К встречам «Монако» и «Ниццы» здесь всегда повышенный интерес, это дерби, поэтому есть определенный ажиотаж перед играми.

Обе команды стараются выиграть, чтобы порадовать болельщиков. Плюс в этот раз многое решалось и с турнирной точки зрения. Была игра за шесть очков. Конечно, нам нужно было победить и здорово, что получилось это сделать.

Борьба за место в Лиге чемпионов? Будем бороться, делать все возможное для этого, цепляться за любой шанс. Впереди еще есть матчи, нужно выигрывать и делать все что от нас зависит.

Меня признали лучшим игроком матча? Спокойно к этому отношусь. На победу работала вся команда. Приятно, конечно, но не совсем правильно выделять кого-то одного», – сказал Головин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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