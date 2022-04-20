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Баженов: «Спартак» по всем фронтам переиграл ЦСКА»

20 апреля 2022, 23:16
4

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0). Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев.

«Поздравляю с победой всех болельщиков «Спартака». Если брать результат – всe хорошо, всe супер. Это важная и нужная победа. Переиграли ЦСКА по всем фронтам, но очень слабая реализация моментов. Хотя хорошо, что эти моменты есть, плохо – что не забивают.

Очень валидольный матч, даже против десятерых соперников. Но это «Спартак», по-другому он не может. До финального свистка минуты мы не понимали, то ли мы выиграем, то ли сыграем вничью. Хорошо, что всe так закончилось, надо работать над реализацией», – сказал Баженов.

  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • ЦСКА до кубкового матча дважды победил «Спартак» в сезоне РПЛ.
  • Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится завтра, 21 апреля.

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Источник: Metaratings
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Баженов Никита
Комментарии (4)
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Persona_non_Grata
1650486271
Ну как минимум по вратарскому фронту переиграть не удалось ....
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saf05
1650486598
Этот матч просто подарили спарточам, и это каждый понимал ещё до матча. Спартак позор этого сезона.
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serglider
1650517100
В общем то да, переиграли! Но... с реализацией голевых моментов, какой-то капец! Минимум 3-4 мяча нужно было забивать Спартаку и 2-3 ЦСКА, в итоге лишь один с пенальти(((
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alefreddy
1650520292
мастерство игроков не может дать им забить больше.Ветеран Кифа читал с закрытыми глазами
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