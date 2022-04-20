Баженов: «Спартак» по всем фронтам переиграл ЦСКА»

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0). Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев.

«Поздравляю с победой всех болельщиков «Спартака». Если брать результат – всe хорошо, всe супер. Это важная и нужная победа. Переиграли ЦСКА по всем фронтам, но очень слабая реализация моментов. Хотя хорошо, что эти моменты есть, плохо – что не забивают.

Очень валидольный матч, даже против десятерых соперников. Но это «Спартак», по-другому он не может. До финального свистка минуты мы не понимали, то ли мы выиграем, то ли сыграем вничью. Хорошо, что всe так закончилось, надо работать над реализацией», – сказал Баженов.