Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

Баженов: «Спартак» по всем фронтам переиграл ЦСКА»

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0). Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев.

«Поздравляю с победой всех болельщиков «Спартака». Если брать результат – всe хорошо, всe супер. Это важная и нужная победа. Переиграли ЦСКА по всем фронтам, но очень слабая реализация моментов. Хотя хорошо, что эти моменты есть, плохо – что не забивают.

Очень валидольный матч, даже против десятерых соперников. Но это «Спартак», по-другому он не может. До финального свистка минуты мы не понимали, то ли мы выиграем, то ли сыграем вничью. Хорошо, что всe так закончилось, надо работать над реализацией», – сказал Баженов.

  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • ЦСКА до кубкового матча дважды победил «Спартак» в сезоне РПЛ.
  • Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится завтра, 21 апреля.

Новости по теме
Жиго: «Спартак» – лучший период в моей карьере»
Ваноли – о победе над ЦСКА: «Важный триумф для клуба в год столетия» 3
«Спартак» победил на «ВЭБ Арене» впервые за пять лет 1
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

20.04.2022 23:16
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +201

    saf05 1 час назад

    Этот матч просто подарили спарточам, и это каждый понимал ещё до матча. Спартак позор этого сезона.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16979

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Ну как минимум по вратарскому фронту переиграть не удалось ....

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11