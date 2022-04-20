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  • Депутат Госдумы: «Словам Савина будет дана правовая оценка со стороны органов. Думаю, клуб прекратит существование»

Депутат Госдумы: «Словам Савина будет дана правовая оценка со стороны органов. Думаю, клуб прекратит существование»

20 апреля 2022, 19:35
5

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о видеоролике Евгения Савина. По его мнению, «Красава» прекратит существование.

«Я еще в 2021 году был против клуба. Мы с этой командой имели отрицательную практику. Парню, который создавал футбольный клуб и позиционировал его как народный, в котором будут достигать спортивных результатов молодые игроки, мы дали все условия на стадионе в Одинцово, хотели помочь с финансированием. А когда весной 2021 года он устроил политический перформанс на «Диктанте Победы» 9 мая, оказалось, что нам с ним не по пути. И предложили ему арендовать стадион. В итоге он остановился в Красногорске.

После же его заявлений против российской армии поддержки от Московской области, как и от Российской Федерации, ждать не стоит.

Что же касается футбольного клуба, то он использовал этот бренд в угоду себе. Теперь мы понимаем, что когда он говорил об отсутствии денег на зарплаты и продавал свою квартиру, то в первую очередь, кажется, делал это для вывода денежных средств.

Думаю, что ФК «Красава» прекратит существование. Футболистов жалко, но там есть хорошие ребята. Думаю, они не останутся без работы и перейдут в другие команды.

Словам Савина будет дана правовая оценка со стороны правоохранительных органов. Я сам задумывался направить депутатский запрос в Генпрокуратуру на проверку его высказываний, чтобы им дали правовую оценку, – сказал Терюшков.

  • «Красаве» запретили тренироваться в Красногорске.
  • Сегодня «Матч ТВ» посвятил выпуск программы «Есть тема!» Савину. Оно называется «Иуда из ютуба».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 Россия. Премьер-лига Красава Савин Евгений
Комментарии (5)
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Беспонтий
1650473311
ату его в ато его определить в иноагенты переправить а ты то кто чтоб нами править не позабыть тебя нас не заставить как в химках членами ты торговал
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Добрый Бобер
1650473551
Я первый раз подписался на ю-туб канал из-за одного ролика. Уж очень хороша реклама.
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ArReal
1650476076
При чём здесь снятое видео Савина и закрытие футбольного клуба???Как эти вещи связаны кто нибудь может объяснить?
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kostilio
1650478320
уберите этого терюшкова
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