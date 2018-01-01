Агент Едвая: «Самедов раскритиковал Тина? Мнение – как дыра в заднице. Есть у каждого»

саша змс конечно возгордился после восемнадцатого года и не по делу
едвай хорош
но про задницу вы как бы у себя банкуйте
у нас тут передница
нам некогда
Никки Вуксан, агент защитника «Локомотива» Тина Едвая, ответил на критику игрока со стороны бывшего селекционера клуба Александра Самедова.
«Он даже по антропометрии не похож на центрального защитника. И играет не как центральный защитник. И за такие деньги? В какую концепцию он вписывается? Один матч играет, три потом хромает», – сказал Самедов «Спорт-Экспрессу».
«Я считаю Тина Едвая лучшим игроком. Что же касается слов этого джентельмена, на Балканах есть присказка: мнение — как дыра в заднице. Есть у каждого. У многих есть и первое, и второе», – ответил Вуксан.
- Едвай куплен «Локомотивом» в 2021 году.
- 26-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ Едвай провел 15 матчей, забил гол.