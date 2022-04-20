Агент Едвая: «Самедов раскритиковал Тина? Мнение – как дыра в заднице. Есть у каждого»

Никки Вуксан, агент защитника «Локомотива» Тина Едвая, ответил на критику игрока со стороны бывшего селекционера клуба Александра Самедова.

«Он даже по антропометрии не похож на центрального защитника. И играет не как центральный защитник. И за такие деньги? В какую концепцию он вписывается? Один матч играет, три потом хромает», – сказал Самедов «Спорт-Экспрессу».

«Я считаю Тина Едвая лучшим игроком. Что же касается слов этого джентельмена, на Балканах есть присказка: мнение — как дыра в заднице. Есть у каждого. У многих есть и первое, и второе», – ответил Вуксан.