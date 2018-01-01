Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?
2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

Агент Едвая: «Самедов раскритиковал Тина? Мнение – как дыра в заднице. Есть у каждого»

Никки Вуксан, агент защитника «Локомотива» Тина Едвая, ответил на критику игрока со стороны бывшего селекционера клуба Александра Самедова.

«Он даже по антропометрии не похож на центрального защитника. И играет не как центральный защитник. И за такие деньги? В какую концепцию он вписывается? Один матч играет, три потом хромает», – сказал Самедов «Спорт-Экспрессу».

«Я считаю Тина Едвая лучшим игроком. Что же касается слов этого джентельмена, на Балканах есть присказка: мнение — как дыра в заднице. Есть у каждого. У многих есть и первое, и второе», – ответил Вуксан.

  • Едвай куплен «Локомотивом» в 2021 году.
  • 26-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ Едвай провел 15 матчей, забил гол.

Новости по теме
Кузьмичев: «Самедов – обиженный мальчик. Вокруг него все негодяи, а сам-то Саша что сделал хорошего?»
Самедов: «Я не брал откаты, это унизительно. У меня есть клиника пластической хирургии, склады, рестораны» 2
Самедов: «Московские клубы подписали документ, который запрещает уводить футболистов на уровне академий»
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:13
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1515

    Беспонтий 1 час назад

    саша змс конечно возгордился после восемнадцатого года и не по делу
    едвай хорош
    но про задницу вы как бы у себя банкуйте

    у нас тут передница
    нам некогда

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11